Преимущества домов из СИП-панелей
он думал и был вознагражден идеей

Преимущества домов из СИП-панелей

1 июля 2021

При планировании строительства частного дома будущий владелец данного сооружения наверняка хочет, чтобы оно было удобным, экономичным и долговечным. Чтобы добиться этой цели, целесообразно строить загородный из СИП-панелей.

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Что такое СИП-панель

СИП-панель – это удобный материал с прекрасными эксплуатационными характеристиками и длительным сроком службы. Еще одно преимущество заключается в высокой скорости возведения дома из СИП панелей. Этот материал изначально был популярен в Канаде.

Но сегодня он активно используется во всем мире, в том числе и в России.

В переводе с английского аббревиатура «СИП» означает «структурно изоляционные панели». Они состоят из двух ОСП-плит, между которыми находится утеплитель. Обычно в качестве теплоизолятора используется пенополистирол. Данные плиты склеиваются посредством полиуретанового клея. Сочетание ОСП-плит и пенополистирола способствует совмещению в домах из СИП-панелей высокого уровня прочности и отличной теплоизоляции.

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Преимущества СИП-панелей

Применение данной технологии позволяет рассчитывать на целый ряд преимуществ. Во-первых, обеспечивается существенное сокращение размера фундамента.

Данное преимущество обусловлено тем, что стены сооружения не будут оказывать чрезмерное давление на основание дома, так как средний вес СИП-панели не превышает 60 кг.

Во-вторых, такие панели отличаются высоким уровнем пожаростойкости. Они могут удерживать распространение огня в течение 60 минут.

К тому же подобные панели склонны к самозатуханию за счет наличия антипирена.

В-третьих, СИП-панели – это абсолютно безопасный и экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ в процессе горения. Среди других преимуществ данного материала можно отметить:

  • прочность;
  • устойчивость;
  • жесткость;
  • долговечность (срок эксплуатации может превышать 50 лет);
  • удобство монтажа.

Еще один плюс заключается в том, что для отделки стен из СИП-панелей можно использовать любые материалы.

Такое преимущество обусловлено гладкой поверхностью плит. Следовательно, для их облицовки не потребуется предварительная подготовка.

В заключение стоит отметить преимущества домов из СИП-панелей по сравнению с деревянными аналогами. Ключевое достоинство заключается в огнеупорности панельных домов. К плюсам стоит отнести и неподверженность данных панелей к неблагоприятному воздействию насекомых и патогенных микроорганизмов. К тому же эти панели не требуют обработки специальными средствами для предотвращения возможности их деформации с течением времени.



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