Одним из вариантов компоновки современных компьютеров являются так называемые моноблоки. Основным отличием таких устройств является объединение в одном корпусе всех элементов современного компьютера: системного блока со всеми элементами, монитора и акустической системой.

Устройство корпуса выполнено таким образом, что он может устанавливаться на столе и создаётся впечатление что основа всего устройства является монитор. Такие моноблоки успешно применяются для решения офисных, научных, производственных задач и используются в домашних условиях. По выгодной цене купить моноблок можно в интернет-магазине multimart.by.

Виды моноблоков для дома

Важным достоинством моноблоков, в том числе и устанавливаемых дома, является сохранение высоких технических характеристик, что позволяет использовать их для решения широкого круга задач.

Многообразие таких устройств может классифицироваться по следующим характеристикам:

Размер корпуса. Его геометрические характеристики зависят от диагонали установленного монитора, размеров акустической системы, материнской платы и установленной на них устройств.

Материал корпуса. Для его изготовления применяют прочный пластик или цветной метал. Для цветового исполнения применяют белый, чёрный, серый, золотой или серебристый краситель.

Тип матрицы и её характеристикам, размеру, разрешающей способности.

Количество ядер и характеристики процессора. Основной характеристикой, для оценки его производительности считается тактовая частота.

Возможностям видеокарты. В современных устройствах применяется дискретная графика.

Объём оперативной и постоянной памяти.

Достоинства и недостатки

Подобные устройства выпускают все ведущие производители современной вычислительной техники.

Каждый из них обладает определёнными достоинствами и недостатками. К основным достоинствам относятся:

Компактное размещение основных устройств компьютера, кроме устройств ввода-вывода (клавиатура и мышка);

Достаточно приличные технические характеристики;

Презентабельный внешний вид (что гарантирует высокую востребованность как в качестве офисного, так и домашнего компьютера);

К недостаткам относятся:

Производительность и возможности ниже, чем у стационарных компьютеров;

Повышенный уровень шума;

Не высокая ремонтопригодность (для устранения неисправности или замены одного устройства приходиться разбирать весь моноблок)

Высокая стоимость.

Однако, наличие перечисленных недостатков не снижает востребованность подобных устройств.