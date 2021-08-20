Как выбрать моноблок для дома — плюсы и минусы
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Как выбрать моноблок для дома — плюсы и минусы

20 августа 2021

Одним из вариантов компоновки современных компьютеров являются так называемые моноблоки. Основным отличием таких устройств является объединение в одном корпусе всех элементов современного компьютера: системного блока со всеми элементами, монитора и акустической системой.

Устройство корпуса выполнено таким образом, что он может устанавливаться на столе и создаётся впечатление что основа всего устройства является монитор. Такие моноблоки успешно применяются для решения офисных, научных, производственных задач и используются в домашних условиях. По выгодной цене купить моноблок можно в интернет-магазине multimart.by.

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Виды моноблоков для дома

Важным достоинством моноблоков, в том числе и устанавливаемых дома, является сохранение высоких технических характеристик, что позволяет использовать их для решения широкого круга задач.

Многообразие таких устройств может классифицироваться по следующим характеристикам:

  • Размер корпуса. Его геометрические характеристики зависят от диагонали установленного монитора, размеров акустической системы, материнской платы и установленной на них устройств.
  • Материал корпуса. Для его изготовления применяют прочный пластик или цветной метал. Для цветового исполнения применяют белый, чёрный, серый, золотой или серебристый краситель.
  • Тип матрицы и её характеристикам, размеру, разрешающей способности.
  • Количество ядер и характеристики процессора. Основной характеристикой, для оценки его производительности считается тактовая частота.
  • Возможностям видеокарты. В современных устройствах применяется дискретная графика.
  • Объём оперативной и постоянной памяти.

Достоинства и недостатки

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Подобные устройства выпускают все ведущие производители современной вычислительной техники.

Каждый из них обладает определёнными достоинствами и недостатками. К основным достоинствам относятся:

  • Компактное размещение основных устройств компьютера, кроме устройств ввода-вывода (клавиатура и мышка);
  • Достаточно приличные технические характеристики;
  • Презентабельный внешний вид (что гарантирует высокую востребованность как в качестве офисного, так и домашнего компьютера);

К недостаткам относятся:

  • Производительность и возможности ниже, чем у стационарных компьютеров;
  • Повышенный уровень шума;
  • Не высокая ремонтопригодность (для устранения неисправности или замены одного устройства приходиться разбирать весь моноблок)
  • Высокая стоимость.

Однако, наличие перечисленных недостатков не снижает востребованность подобных устройств.



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