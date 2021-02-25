Диагностика Гепатита С
он думал и был вознагражден идеей

Диагностика Гепатита С

25 февраля 2021

Гепатит С диагностируется с помощью ряда исследований. Это необходимо для того, чтобы иметь полную картину течения болезни и правильно поставить диагноз. Исходя из картины, здесь подбирается лечение, которое соответствует Европейским стандартам.

Многие пациенты не знают, какие именно анализы нужно сдавать и какие дополнительные обследования пройти, чтобы получить реальную картину заболевания.

В этой статье мы расскажем, о том, что нужно сделать, чтобы врач смог правильно поставить диагноз и назначить адекватное лечение.

Анализ на антитела

Положительный анализ антител на гепатит С говорит о том, что когда-то давно был контакт с вирусом, возможно было переливание крови, в которой сохранились антитела, и о наличие вируса гепатита С. В данном случае пугаться не стоит и в 20% случаев организм способен сам справиться с болезнью.

Отрицательный анализ говорит о начальной стадии гепатита С или о дефиците иммунитета.

При сопутствующем ревматоидном факторе анализ может быть ложноположительным.

Для правильной оценки состояния необходимы дополнительные исследования.

Анализ на качественное определение РНК гепатита С

Диагностика Гепатита С

Это исследование проходят все пациенты, у кого выявили положительный анализ на антитела. Положительный результат подтверждает инфицирование и размножение вируса в организме.

Отрицательный результат говорит об отсутствии вируса в организме или о ложноположительном анализе на антитела.

Анализ на РНК генотипирование

У вируса гепатита С есть 6 генотипов, и в зависимости от генотипа подбираются препараты и схема лечения.

Данный анализ поможет определить, какой из шести генотипов у пациента и выбрать адекватное лечение.

Анализы на определение состояния печени

Диагностика Гепатита С 

Общий анализ крови, печёночные пробы, креатинин и билирубин помогут определить печёночный функционал и к противовирусной терапии препаратами прямого противовирусного действия назначить гепатопротекторы для поддержания функций печени.

Анализ на наличие гепатита В

HBsAg или анализ на Австралийский антиген нужен для того, чтобы исключить наличие в организме вируса гепатита В. Есть препараты прямого противовирусного действия, которые противопоказаны пациентам с сопутствующим вирусным гепатитом В.

Анализ на количество РНК гепатита С

Этот анализ позволяет определить концентрацию вируса в крови и сдаётся непосредственно перед началом лечения и в течение терапии, для определения динамики состояния пациента на фоне проводимого лечения.

Фиброскан или эластография печени

Анализы крови показывают наличие вируса в организме, его концентрацию, но не определяют степень фиброза. До начала лечения необходимо узнать степень фиброза печени, чтобы назначит адекватную терапию.

Если у вас возникли вопросы, то вы можете обратиться к специалистам компании «Главное здоровье», где вам дадут квалифицированный ответ и помогут решить проблемы.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Анна: Отличная статья, очень интересная! Мы в типографии https://spektrpress.by/ печатаем этикетки для любого вида...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика