Диагностика Гепатита С 

Гепатит С диагностируется с помощью ряда исследований. Это необходимо для того, чтобы иметь полную картину течения болезни и правильно поставить диагноз. Исходя из картины, здесь подбирается лечение, которое соответствует Европейским стандартам.

Многие пациенты не знают, какие именно анализы нужно сдавать и какие дополнительные обследования пройти, чтобы получить реальную картину заболевания.

В этой статье мы расскажем, о том, что нужно сделать, чтобы врач смог правильно поставить диагноз и назначить адекватное лечение.

Анализ на антитела

Положительный анализ антител на гепатит С говорит о том, что когда-то давно был контакт с вирусом, возможно было переливание крови, в которой сохранились антитела, и о наличие вируса гепатита С. В данном случае пугаться не стоит и в 20% случаев организм способен сам справиться с болезнью.

Отрицательный анализ говорит о начальной стадии гепатита С или о дефиците иммунитета.

При сопутствующем ревматоидном факторе анализ может быть ложноположительным.

Для правильной оценки состояния необходимы дополнительные исследования.

Анализ на качественное определение РНК гепатита С

Это исследование проходят все пациенты, у кого выявили положительный анализ на антитела. Положительный результат подтверждает инфицирование и размножение вируса в организме.

Отрицательный результат говорит об отсутствии вируса в организме или о ложноположительном анализе на антитела.

Анализ на РНК генотипирование

У вируса гепатита С есть 6 генотипов, и в зависимости от генотипа подбираются препараты и схема лечения.

Данный анализ поможет определить, какой из шести генотипов у пациента и выбрать адекватное лечение.

Анализы на определение состояния печени

Общий анализ крови, печёночные пробы, креатинин и билирубин помогут определить печёночный функционал и к противовирусной терапии препаратами прямого противовирусного действия назначить гепатопротекторы для поддержания функций печени.

Анализ на наличие гепатита В

HBsAg или анализ на Австралийский антиген нужен для того, чтобы исключить наличие в организме вируса гепатита В. Есть препараты прямого противовирусного действия, которые противопоказаны пациентам с сопутствующим вирусным гепатитом В.

Анализ на количество РНК гепатита С

Этот анализ позволяет определить концентрацию вируса в крови и сдаётся непосредственно перед началом лечения и в течение терапии, для определения динамики состояния пациента на фоне проводимого лечения.

Фиброскан или эластография печени

Анализы крови показывают наличие вируса в организме, его концентрацию, но не определяют степень фиброза. До начала лечения необходимо узнать степень фиброза печени, чтобы назначит адекватную терапию.

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