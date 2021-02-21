Любая компания в каждой стране ведет бухгалтерский учет, регулярно формирует отчетности, как для внутреннего, так и внешнего использования.

В каждой стране свои правила, способы ведения. Есть и международные стандарты формирования отчетности. Речь идет о международном стандарте финансовой отчетности (МСФО). Само название уже говорит о том, что используется такая отчетность на международном уровне. Обучение МСФО ДипИФР можно пройти на курсах финансовой отчетности в компании https://www.4dk.ru/seminars/kursy-msfo.

Что это такое и для чего нужно

Это определенный перечень, включающий в себя документы и статистические показатели организации.

Их оформляют по определенному международному стандарту. В принципе, ничего нового здесь нет. В большинстве случаев это стандартные, регулярно формирующиеся отчетности. Главное, подогнать их под стандарты МСФО.

Нужны они не всем, а только тем компаниям, которые планируют работать на международном уровне, привлекать иностранные инвестиции. Никто ведь из потенциальных инвесторов или партнеров не будет ковыряться в классической внутренней бухгалтерской документации, чтобы посмотреть, как обстоят дела у компании, стоит ли вкладывать в нее деньги и так далее.

Отчетность МСФО существенно облегчает им задачу. Она включает в себя следующие виды отчетов:

О финансовом положении

О совокупном доходе, прочем совокупном доходе

О движении капитала

О движении денежных средств

Учетная политика

Пояснительная записка.

Свод правил и стандарты для международной отчетности могут меняться.

Это происходит регулярно. Поэтому перед тем, как составлять очередной отчет по МСФО, следует навести справки о том, что изменилось. Сама отчетность за год по данным стандартам, например, делается с любого периода.

Это необязательно период с 1 января по 31 декабря. То есть берется календарный год. Но, начинаться он может, например, 1 мая по 30 апреля и так далее.

Как составить отчетность МСФО

В качестве основы берутся те отчеты, которые организация составляет для себя и для контролирующих органов в своей стране.

Далеко не все бухгалтеры знают, как это правильно делать. Чтобы решить данную задачу, можно обратиться в специализированную организацию, которая предлагает составление отчетности по МСФО по всем правилам.

Либо, можно отправить своих штатных специалистов на дополнительную подготовку и курсы. Этот вариант предпочтительнее, если планируется стабильно работать на международном уровне.

Также пройти подобные курсы, чтобы знать все правила и стандарты МСФО могут аудиторы, финансовые консультанты и не только.