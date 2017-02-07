Что такое Яндекс Директ?

Вне зависимости от того, в какой сфере Вы заняты в качестве предпринимателя, не рекомендуется игнорировать Интернет, как способ продвижения собственного продукта. Сегодня существует достаточное количество инструментов, которые дадут возможность получить максимальную выгоду при минимальных затратах (к слову сказать, реклама подобной эффективности на телевидении стоит значительно дороже).

Реклама в Яндекс от Биверлид даёт возможность организовать кампанию, направленную на комплексное продвижение не только в поиске, но и в рекламной сети Яндекса. Благодаря этому, о Вашем продукте без преувеличения узнают миллионы.

Основные принципы практикуемые в Яндекс.Директ

Как уже было сказано выше, Яндекс.Директ является контекстной рекламой. Другими словами, она подстраивается под человека, который пользуется не только поиском от Яндекс, но и на большинстве русскоязычных сайтов, которые сегодня присутствуют в сети.

Благодаря контексту, на площадке отображается объявление, которое максимально релевантно соответствует вкусам, предпочтениям, интересам потенциального покупателя. Допустим, человек планирует приобрести пылесос.

В сети он будет искать различную информацию, которая позволит ему осуществить правильный выбор:

подходящие технические характеристики;

бренды, которые предлагают самые современные конструкции;

отзывы на форумах о конкретных моделях и т.д.

Эта же информация будет использоваться для формирования баннерной или контекстной рекламы. Другими словами, на первых позиция поиска в соответствии с запросом будут отображаться магазины, которые предлагают приобрести пылесосы.

На сайтах, где человек читает о технических характеристиках пылесосов, также будут отображаться рекламные борды торговых площадок, которые располагают товаром, который явно собирается приобрести потенциальный клиент.

Доказано на практике, что продвижение товаров или услуг подобным образом эффективно сказывается на продажах уже на первой неделе рекламной кампании.

Необходимость корректной настройки

Безусловно, чтобы начать пользоваться Яндекс.Директом, необходимо не только уметь настраивать рекламную кампанию, но и убедиться в том, что Ваш товар не нарушает требований Яндекса (товар не является запрещенным и т.д.).

Настройка кампании сводится к выбору наиболее часто используемых ключевых слов, а также к установке бюджета, который и даст возможность получить максимальную эффективность рекламной кампании за установленные сроки.

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