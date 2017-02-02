Как продать сувенирную продукцию

Сувенирная продукция относится к одному из наиболее ходовых товаров, так как она пользуется спросом в любое время. С помощью такого небольшого подарка можно выразить симпатию или благодарность человеку, все зависит от самого случая.

Сегодня к сувенирной продукции относятся не только различные статуэтки, но и приспособления для модных гаджетов. Если вы желаете сделать близкому человеку презент, то можно купить флешки под нанесение.

Сувенирная продукция – что это?

Перед тем, как разобраться с вопросом продажи сувенирной продукции, нужно понять что представляет собой такой товар. К данному понятию относятся предметы, в дизайне которых используются различные логотипы или надписи.

Особенность сувенирной продукции заключается в том, что даритель преподносит подарок клиенту или партнеру бесплатно, и с помощью такого жеста «рекламирует» свою компанию или марку.

Нередко эти предметы используют во всевозможных акциях в преддверии какого-либо праздника или мероприятия. С помощью таких небольших презентов, компания или магазин привлекают внимание своих потенциальных клиентов.

К сувенирной продукции относятся следующие предметы:

канцелярия;

календарная продукция;

чашки с логотипом;

приспособления для гаджетов.

В основном, для нанесения логотипа или надписи используются различные методы, позволяющие добиться четкости изображения. Наиболее распространенным способом является термопечать, применяемая для материала, который не поглощает краску (ручки, чашки, зажигалки).

Для перенесения изображения на керамическую или стеклянную поверхность, используется метод под названием деколь. Вначале логотип печатают на бумаге и покрывают специальным лаком, который и позволяет на исходе получить качественную яркую надпись или картинку.

Распространенным и наиболее удобным способом нанесения изображения на деревянные и металлические поверхности является лазерная гравировка. Особенность этого метода заключается в использовании одного тона, позволяющего получить тонкую и филигранную работу.

Продажа продукции

На сегодняшний день множество современных компаний занимаются продажей сувенирной продукции. Стоит отметить, что такой бизнес относится к одному из наиболее прибыльных, так как спрос на изделия есть всегда.

Продать сувенирную продукцию можно несколькими способами, а именно:

продажа товаров с помощью интернет-магазинов;

распространение продукции с помощью социальных сетей;

поставка товара в специализированные точки.

Стоит отметить, что если вы планируете самостоятельно заниматься реализацией изделий, то наиболее подходящим вариантом будет создание интернет–магазина.

В случае, если вы решили вести деятельность исключительно в качестве производителя, нужно найти покупателя, который будет регулярно делать оптовые заказы в вашей компании.