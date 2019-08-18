Как найти свою родословную

Часто когда у кого-то из родственников намечается юбилей, то достаточно сложно определиться с подарком, особенно если у человека есть абсолютно все. В таких случаях следует мыслить более масштабно и в качестве презента преподнести его родословную с ранних времен.

Многие считают, что если вы не знаете имен своих предков, то сложно найти цепочку, однако если правильно отнестись к данному вопросу, то можно получить интересующие материалы. Прекрасная родословная в подарок может быть сделана специалистами Международного института генеалогических исследований geno.ru.

Немного истории о предках

Слежение за родословной особенно приветствуется в странах дальнего востока, где даже сегодня многие могут рассказать о своих исторических корнях очень много. В древности считалось, что если вы не знаете свою родословную, то вас могли:

Убить;

Продать;

Поработить.

В древности от родословной многое зависело, и если у человека было большое генеалогическое дерево, то он мог претендовать на высокие чины и звания, а также продвижение по карьерной лестнице. Целые королевства передавались от родителей детям.

Конечно, в современном мире к родословной не уделяется такое внимание, но если подарить генеалогическое дерево истоками в прошлые века, то такой презент по достоинству будет оценен.

На сегодняшний день самая древняя череда событий просматривается по родословной у Кун-цзы или как мы его называем Конфуций. Этот мудрец был рожден еще в 551 году до нашей эры.

До сегодняшнего дня насчитывается больше двух миллионов имен в родословной мудреца. Детальный подсчет ведется из поколения в поколение, и на этом потомки мудреца не собираются останавливаться.

Как определить свою родословную

Конечно, у нас сейчас навряд ли получится собрать информацию о родственниках даже в пятом поколении. Однако если знать в каком регионе или местности жили предки, то до восемнадцатого века вполне можно без сложностей проследить родословную.

Сегодня большой объем информации имеется в интернете, что позволяет получить знания о своих давно умерших родственников.

Одним из способов определения родословной являются сервисы поиска по фамилии. Эти ресурсы сверяют информацию из различных источников, что в итоге приносит результат.

Определение генеалогического дерева — задача достаточно сложная, ведь раньше документы в нашей стране хранились без особого усердия. Сейчас с приходом компьютеров весь объем информации может храниться неограниченный срок времени, при этом получить ее можно в свободном доступе.

Если вы планируете сделать необычный, но в то же время хороший подарок на юбилей, найденная родословная порадует юбиляра.