Что такое пожарно-технический минимум и как пройти обучение

Казалось бы, в наши дни, где чуть ли не повсеместно установлены пожарные сигнализации, системы пожаротушения, никаких возгораний быть не должно. Но, увы, это не так. И в подавляющем большинстве случаев причина возгораний заключается в человеческом факторе, в халатности, безответственности людей, а иногда и в элементарном незнании простых правил.

Неудивительно, что на фоне большого количества таких случаев на законодательном уровне соответствующим ведомством был разработан пожарно-технический минимум (ПТМ). И сотрудники многих компаний в обязательном порядке должны пройти обучение, знать этот ПТМ, сдать соответствующий экзамен, чтобы подтвердить, что информация усвоена и понята. Пройти курсы ПТМ дистанционно можно в учебном центре https://prava-obuchenie.ru/kursy-ptm-distantsionno/.

Где и как проходить обучение пожарно-техническому минимуму

Для этого существуют специальные организации, которые проводят обучение. Они должны иметь специальное разрешение и лицензию на осуществление такой деятельности. Найти их не составляет труда, причем, даже если такой организации нет в своем городе или регионе.

Благо, сейчас можно учиться в другом регионе или городе. Но, это не будет затратным, т. к. в большинстве случаев для ряда сотрудников подойдет обучение в формате онлайн.

Это особенно актуально сейчас. Многие компании предоставляют такую возможность. Хотя, все зависит от того, какую должность в организации занимает сотрудник, и какой уровень ответственности за пожарную безопасность он несет.

Кто должен проходить обучение ПТМ

Самые жесткие требования предъявляются организациям, деятельность которых связана со сферами, где могут возникать пожары, взрывы, возгорания. Там этот минимум должны знать практически все, кто контактирует и работает с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, оборудованием.

Это позволит им не допустить возникновения чрезвычайной ситуации. Либо, если это все-таки произошло, знать, какие меры принимать, как организовать эвакуацию их помещения, что делать, чтобы не допустить распространения пожара и т. д. в обязательном порядке обучение проходят:

руководители и их заместители

сотрудники, которые несут ответственность за соблюдение пожарной безопасности на предприятии

специалисты, непосредственно работающие с чем-то опасным, например, сварщики, электрики и т. д.

заведующие детскими оздоровительными заведениями

водители пожарных ТС

другие специалисты, в зависимости от сферы деятельности организации.

Обучение может быть онлайн, выездным на территории учебного центра. Либо сотрудники учебного центра могут выехать на территорию самого предприятия-заказчика.