На современном рынке большую роль играет наружная реклама. Для привлечения клиентов именно этот тип рекламы используется разными заведениями. Особенно популярными рекламные вывески являются в ресторанах и в магазинах, в салонах и в иных заведениях.

Рекламные вывески создаются с целью привлечь клиента к определённому заведению и сообщить о его существовании в общем. В связи с этим чаще всего крепятся рекламные вывески у входа.

Вывеской называют рекламный элемент для оформления фасада строения. В связи с тем, что заведение должно к себе привлекать как можно больше внимания, вывеска должна быть большого размера и яркой.

Разновидности

На сегодняшний день особой популярностью пользуются следующие разновидности вывесок:

Объёмные буквы. Они могут являться не светового или же светового типа. Часто именно они выступают изюминкой заведения. Являются весьма популярной разновидностью.

Вывеска светового типа могут быть как с контражурной подсветкой, так и с внутренней. Материалами для производства, как правило, выступают композит или же металл, поливинилхлорид или же оракал, а также акрил и световые модули.

Вывеска не светового типа в наружной рекламе является наиболее дешёвой и распространённой. Она плоская. Информация напечатана на специально предназначенной плёнке. Основными материалами создания выступают композит и пенопласт, металл и акрил, а также поливинилхлорид.

Световой короб также называют лайтбоксом. Это разновидность наружной рекламы с наличием внутренней подсветки. Световыми элементами могут выступать люминесцентные лампы или же световые модули, а также светодиоды.

Панель кронштейн вешается на фасад помещения поперёк относительно движения человека, то есть перед лицом прохожих, а не вдоль стены.

Установки крышные являются эффективными и большими. Они весьма заметные.

Из неоновых трубок производится неоновая вывеска. Это мощный вид рекламной вывески, но весьма дорогостоящий.

Все разновидности вывесок светового типа производятся из световых модулей и из акрила.

А вот для создания боковых бортов возможно применять поливинилхлорид. Задняя панель также может производиться из ПВХ или же из металла. Стоит заметить, что отличия между уличными и интерьерными вывесками практически не существует. Различительными отличиями являются лишь способ монтажа и материалы создания.