Что такое металлопрокат и его виды

Металлопрокат по-прежнему считается популярным материалом для изготовления различных изделий. Металлургическая промышленность выпускает достаточно большой сортамент чёрного и цветного металлопроката с различными физическими, механическими и химическими свойствами.

Что позволяет использовать его в различных отраслях промышленности. В широком ассортименте лист металлопрокат представлен на сайте компании metaloprokat.kz.

Понятие металлопроката и его разновидности

К категории металлопроката относятся следующие изделия:

Листы металла с различным типом поверхности.

Уголки различных размеров.

Швеллер.

Трубы разных диаметров.

Арматура.

Проволока.

Балки.

Профнастил.

Весь металлопрокат делится на следующие категории: сортовой, листовой, трубный и специальный (фасонный).

По технологии производства он подразделяется на две основные категории: горячекатаный и холоднокатаный. Понятие металлопрокат применяется к изделиям из различных металлов: чугуна, стали (в том числе нержавеющей) и различным видам цветных металлов и их сплавов.

По форме различают следующие виды:

Прямоугольные.

Квадратные.

Круглые.

Плоские.

В форме уголка.

Основные характеристики

К основным характеристикам, которые определят категорию и потребительские свойства металлопроката относятся:

Способ изготовления. Для чёрного металла это может быть горяче или холоднокатанный.

Геометрическая форма и размеры. Например, для уголков такими параметрами считается длина одного изделия и размер полки, для листового проката это длина, ширина и толщина.

Механические свойства: прочность, пластичность, устойчивость к механическим воздействиям.

Физико- химические свойства: процентное количество отдельных химических элементов (железа, хрома, углерода, молибдена и других добавок), устойчивость к коррозии и воздействию химически активных жидкостей.

Области применения.

Виду поверхности. В зависимости от поставленной задачи поверхность может быть гладкой или иметь определённое рифление (перфорация, гофрирование или другое декоративное покрытие).

Металлопрокат применяется во многих областях, например: