Что такое металлопрокат и его виды

Металлопрокат по-прежнему считается популярным материалом для изготовления различных изделий. Металлургическая промышленность выпускает достаточно большой сортамент чёрного и цветного металлопроката с различными физическими, механическими и химическими свойствами.
Что позволяет использовать его в различных отраслях промышленности. В широком ассортименте лист металлопрокат представлен на сайте компании metaloprokat.kz.
Понятие металлопроката и его разновидности
К категории металлопроката относятся следующие изделия:
- Листы металла с различным типом поверхности.
- Уголки различных размеров.
- Швеллер.
- Трубы разных диаметров.
- Арматура.
- Проволока.
- Балки.
- Профнастил.
Весь металлопрокат делится на следующие категории: сортовой, листовой, трубный и специальный (фасонный).
По технологии производства он подразделяется на две основные категории: горячекатаный и холоднокатаный. Понятие металлопрокат применяется к изделиям из различных металлов: чугуна, стали (в том числе нержавеющей) и различным видам цветных металлов и их сплавов.
По форме различают следующие виды:
- Прямоугольные.
- Квадратные.
- Круглые.
- Плоские.
- В форме уголка.
Основные характеристики
К основным характеристикам, которые определят категорию и потребительские свойства металлопроката относятся:
- Способ изготовления. Для чёрного металла это может быть горяче или холоднокатанный.
- Геометрическая форма и размеры. Например, для уголков такими параметрами считается длина одного изделия и размер полки, для листового проката это длина, ширина и толщина.
- Механические свойства: прочность, пластичность, устойчивость к механическим воздействиям.
- Физико- химические свойства: процентное количество отдельных химических элементов (железа, хрома, углерода, молибдена и других добавок), устойчивость к коррозии и воздействию химически активных жидкостей.
- Области применения.
- Виду поверхности. В зависимости от поставленной задачи поверхность может быть гладкой или иметь определённое рифление (перфорация, гофрирование или другое декоративное покрытие).
Металлопрокат применяется во многих областях, например:
- В строительстве при монтаже различных зданий и сооружений.
- В машиностроении при производстве различных машин и агрегатов.
- При производстве судов различного класса.
- В коммунальном хозяйстве для создания тепловых и водных сетей, ливневых систем и многое другое.
- При прокладке дорог, строительстве мостов и эстакад.
- На железных дорогах.