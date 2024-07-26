Что такое металлопрокат и его виды
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Что такое металлопрокат и его виды

26 июля 2024

Металлопрокат по-прежнему считается популярным материалом для изготовления различных изделий. Металлургическая промышленность выпускает достаточно большой сортамент чёрного и цветного металлопроката с различными физическими, механическими и химическими свойствами.

Что позволяет использовать его в различных отраслях промышленности. В широком ассортименте лист металлопрокат представлен на сайте компании metaloprokat.kz.

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Понятие металлопроката и его разновидности

К категории металлопроката относятся следующие изделия:

  • Листы металла с различным типом поверхности.
  • Уголки различных размеров.
  • Швеллер.
  • Трубы разных диаметров.
  • Арматура.
  • Проволока.
  • Балки.
  • Профнастил.

Весь металлопрокат делится на следующие категории: сортовой, листовой, трубный и специальный (фасонный).

По технологии производства он подразделяется на две основные категории: горячекатаный и холоднокатаный. Понятие металлопрокат применяется к изделиям из различных металлов: чугуна, стали (в том числе нержавеющей) и различным видам цветных металлов и их сплавов.

По форме различают следующие виды:

  • Прямоугольные.
  • Квадратные.
  • Круглые.
  • Плоские.
  • В форме уголка.

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Основные характеристики

К основным характеристикам, которые определят категорию и потребительские свойства металлопроката относятся:

  • Способ изготовления. Для чёрного металла это может быть горяче или холоднокатанный.
  • Геометрическая форма и размеры. Например, для уголков такими параметрами считается длина одного изделия и размер полки, для листового проката это длина, ширина и толщина.
  • Механические свойства: прочность, пластичность, устойчивость к механическим воздействиям.
  • Физико- химические свойства: процентное количество отдельных химических элементов (железа, хрома, углерода, молибдена и других добавок), устойчивость к коррозии и воздействию химически активных жидкостей.
  • Области применения.
  • Виду поверхности. В зависимости от поставленной задачи поверхность может быть гладкой или иметь определённое рифление (перфорация, гофрирование или другое декоративное покрытие).

Металлопрокат применяется во многих областях, например:

  • В строительстве при монтаже различных зданий и сооружений.
  • В машиностроении при производстве различных машин и агрегатов.
  • При производстве судов различного класса.
  • В коммунальном хозяйстве для создания тепловых и водных сетей, ливневых систем и многое другое.
  • При прокладке дорог, строительстве мостов и эстакад.
  • На железных дорогах.



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