С кредитом сталкивается практически каждый человек современного мира, достигший совершеннолетнего возраста. Но банки не всегда дают кредит людям с нулевой или плохой кредитной историей. Но как взять кредит, если срочно понадобились деньги на покупку машины или любой другой необходимой вещи?

Существует залоговое обеспечение кредита, которое повышает шансы одобрения необходимой суммы денег, но у него есть свои нюансы, о которых и пойдет речь.

Что такое кредит под залог

Если у вас нет официальной работы или как было сказано нулевая кредитная история, то банк скорее всего откажет вам в кредите.

Но имея ликвидный залог, вы повышаете шансы получить кредит ведь банк понижает таким образом свои риски невозврата денег с процентами. Залог должен соответствовать запрашиваемой сумме. Есть разные виды залогового обеспечения.

Именно поэтому если у вас есть квартира и вы уверены, что отдадите кредит вовремя заложить можно ее. Также ликвидным залогом может выступать автомобиль или даже гараж. Также вы должны доказать документами что недвижимость принадлежит именно вам и не находится в аресте.

Если недвижимость принадлежит наполовину другому собственнику, то нужно его согласие и присутствие на сделке. Оценку любой вещи производит специалист банка.

Также стоит понимать, что залоговое обеспечение повышает шансы на одобрение, но без официальной работы и достаточного заработка банк все равно может отказать.

Плюсы и минусы залогового кредита

К преимуществам залогового кредита можно отнести минимальным пакет документов, который требует банк.

Также процентная ставка за счет минимального риска банка будет меньше чем у простого потребительского аналога. Таким образом ежемесячный платеж будет меньше обычного что позволит быстрее выплатить кредит. Но залог должен обязательно быть застрахован от пожаров и других факторов. Всегда стоит осознавать все риски залогового кредита поскольку если вы не справитесь с обязательствами перед банком ваша квартира или машина навсегда покинет вас.

Также вам нужно будет нанять независимого оценщика что потребует дополнительных вложений. Банк предоставляет своего оценщика, но как правило они снижают цену в пользу своего нанимателя.

Проводить любые сделки с имуществом до полной выплаты банку взятых денег запрещается. Таким образом осознавая все риски и преимущества данного вида кредита можно принять правильное решение. Лучше составлять договор по такому кредиту с собственным специалистом.