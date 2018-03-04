Как застраховать автомобиль онлайн

Страхование автомобилей сегодня является обязательным атрибутом и предполагает оформление подтверждающих документов. Сегодня подобная операция может быть осуществлена различными организациями.



Но перед тем, как купить осаго, желательно ознакомиться с этой документацией. Это позволит вам исключить различного рода мошенничество и гарантирует получение официальных документов.

Особенности онлайн страхования

Возможность оформления такой документации уже введена довольно давно. Но при этом не каждая страховая фирма предоставляла подобную возможность. Сегодня же такой элемент становится обязательным.

ОСАГО, оформленное в сети, имеет несколько отличительных особенностей:

Цены и внешние особенности этого документа аналогичны тому, который выдается на руки страховыми компаниями. Проверка электронного ОСАГО осуществляется на основе базы данных, куда внесено все его нормативные параметры. Но для решения данной задачи нужен доступ к интернету, который не всегда есть у сотрудников ГИБДД. Организация, выдающая подобный документ, очень часто предоставляет скидки водителям, которые не попадали длительное время в аварию. Длительность оформления примерно равна 30 минутам. При этом водителю не следует стоять в очередях и посещать соответствующие организации лично.

Приступаем к оформлению

Алгоритм получения интернет страховки довольно простой и состоит из таких последовательных шагов:

В первую очередь нужно выбрать страховую компанию и перейти на ее официальный сайт. Здесь нужно зарегистрироваться и получить доступ в личный кабинет. Зайдя на свою страницу, переходим в раздел «Электронное ОСАГО» или что-то подобное. После этого выбираем способ его оформления. Здесь существует всего 2 варианта – продление старой документации или получение нового полиса. Когда вы выберите способ оформления, вас перебросит на специальную форму. Здесь нужно указать все основные данные о владельце транспортного средства. В большинстве случаев вас попросят паспортные данные, диагностическую карту авто, отсканированные копии всех документов. По завершении заполнения вся информация проверяется и отправляется на проверку. Если все правильно, вам предложат оплатить услуги одним из нескольких способов.

Чтобы использовать полис, нужно просто его распечатать из ссылки, которую вам пришлют после оформления.