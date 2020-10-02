Что такое лоукостер и как найти самые дешевые авиабилеты
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Что такое лоукостер и как найти самые дешевые авиабилеты

2 октября 2020

Самолет, хоть его многие и боятся, является самым быстрым и удобным видом транспорта, который позволяет в максимально короткие сроки преодолеть огромнее расстояния.Те, кто часто по делам, в путешествия или по каким-то другим причинам часто летает, прекрасно знает о том, что стоимость на авиаперелеты — самая не стабильная. Цена одного и того же маршрута у одного и того же перевозчика может сегодня быть одной, а через неделю – совсем другой.

Причем, разница может быть колоссальной. Наиболее часто цена меняется в зависимости от сезона. Например, во время праздников или сезона отпусков цена выше, потому что спрос большой. Большинство людей, планирующих ту или иную поездку, стараются найти и приобрести самые выгодные по цене билеты. Для этих целей и создан сервис loukoster.

Что такое Лоукостер

Вообще так называют авиакомпании, которые продают билеты по очень низким ценам. В них салон не делится на «эконом», «бизнес» или «первый» класс. Это только эконом класс, поэтому и цены ниже.

Обычно в таких компаниях не кормят, нет каких-то дополнительных удобств. Только самый минимум. Но, это идеальный вариант для тех, кто хочет просто добраться из точки A до точки B.

Есть еще специальный сервис Лоукостер, который позволяет находить дешевые авиабилеты, как по внутренним рейсам, так и международным. Причем, он ищет их не только среди бюджетных компаний, но и стандартных, потому что те тоже время от времени снижают сильно цены.

Как пользоваться сервисом

Ничего сложного нет. Необходимо выбрать даты, направление, указать один билет «Туда» требуется или «Туда и Обратно». Даже необходимо нажать на кнопку поиска.

Результаты загрузятся быстро, и можно будет посмотреть все варианты, выбрать подходящий. Смотреть нужно не только на цену, но и на остальные параметры.

Следует обратить внимание на то, прямой рейс или нет, есть ли пересадка, сколько их, сколько времени, в общем займет полет, есть ли возможность выбора места, включен ли багаж в цену или это только ручная кладь и т. д.

Сервис берет информацию с официальных сайтов авиакомпаний, поэтому данные по рейсам максимально актуальные.

Когда лучше искать дешевые билеты

Каких-то строгих правил нет. Считается, что самые дешевые билеты почему-то по вторникам у авиакомпаний. Если планируется куда-то лететь в пик отпускного сезона или в праздники, лучше покупать билеты заранее за один или несколько месяцев.

Потому, что чем ближе эти даты, тем дороже будут стоить билеты, либо их всех уже распродадут.



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