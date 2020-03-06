Поиск контейнера онлайн РЖД по номеру

Железная дорога играет огромную роль в грузоперевозках. Процент грузов, отправляемых поездами, доходит до 80%. Это наиболее безопасный способ среди всех представленных.

С помощью железнодорожной сети, которая включает в себя различные пункты перегрузки, большое количество станций и сотни тысяч километров железнодорожного полотна, транспортируются грузы многих крупных корпораций и компаний страны, а также частных лиц. Низкая цена, широкий географический охват – именно это привлекает к железной дороге многих клиентов. Альтернативных вариантов на сегодняшний день попросту нет.

Одной из особенностей железнодорожных путей является наличие в эксплуатации составных поездов. Это означает, что каждый груз, прежде, чем прибыть на место назначения, проходит от одного до нескольких этапов.

Особенно это относится к той продукции, которая отправляется в дальние города. Процесс происходит таким образом, что несколько небольших фирм формируют свои заказы в одном вагоне, либо контейнере и отправляют его в назначенное место, где такие же составляющие поезда соединяются между собой и отправляются на конечный адрес.

Такой состав сначала прибывает в крупный город с большим разветвлением путей, вагоны присоединяются к следующему составу и только тогда отправленный товар приходит в назначенное место.

Многие компании имеют ограниченные сроки на поставку товара, поэтому им необходима точная информация о местонахождении товарного состава. Все сроки доставки указываются в сопроводительной накладной на каждую группу товара. Но не всегда эти сроки совпадают.

Различные события могут влиять на задержку поставки груза к конечной точке. В этом случае лучшим вариантом будет воспользоваться специальной возможностью отслеживания товара онлайн.

Отправленный груз не является гарантией его прихода в необходимую точку вовремя. Необходимо ориентировочно знать, где он находится в определенном отрезке времени, и прибыл ли он в пункт перегрузки, чтобы снова продолжить свой путь.

Лучший сервис для отслеживания вагонов по специальному номеру является gdevagon.ru. Данная программа позволяе в личном кабинете после простой регистрации. Услуга предоставляется только тем, чей товар непосредственно перевозят, поэтому для получения номера необходимо подтверждение статуса отправителя, перевозчика, владельца или получателя для соответствующего запроса.

Сервисом предоставляются такие данные, как:

точки маршрута(начало пути и его конец);

время, когда совершена последняя операция и место, где это произошло;

местонахождение вагона на момент запроса;

данные о составе и грузе;

информация по товарно-транспортной накладной.

Предоставляемую информацию получить достаточно просто – для этого необходимо в запросе указать лишь номер грузового контейнера. Все данные сразу передаются логистам и на резервные склады, от сервера поступает информация о продукции, которая находится в контейнерах.

При таком сервисе очень просто увидеть преимущества, когда в некоторых случаях необходимо в дальнейшем для последующей транспортировки нанимать автотранспорт. При получении информации о возможном прибытии достаточно просто контролировать финансовые издержки, что приводит к существенной экономии денег.

Конечно же, бывают ситуации, когда груз не приходит вовремя, но его уже ждут. В таком случае горящие сроки требуют более частого обновления информации о местонахождении железнодорожного состава.

Получать обновленные данные можно до двенадцати раз в день, найти контейнер в любой точке его перемещения становится легко. Также клиенты могут использовать суточный режим, который включает 8 запросов в день.

При появлении различных вопросов, все ответы даются достаточно быстро – на это требуется всего несколько минут. Получить ответы на задаваемые вопросы можно несколькими способами:

в личном кабинете;

на электронной почте;

с помощью смс.

Такой подход в отслеживании вагонов с товаром позволяет грамотно распределить логистику. В итоге компания получит более достоверные данные, а не примерные сведения. Особенно актуальным это становится при отслеживании одновременно нескольких вагонов или контейнеров с грузом. Вся необходимая информация размещается на одной странице, что очень удобно.

Сервис позволяет отслеживать составы на территории Казахстана, Белоруссии и России, что способствует укреплению партнерских связей в странах ближнего зарубежья.

Данной услугой пользуются все, кто имеет отношение к перевозке по железной дороге: и отправители, и получатели. Это позволяет своевременно узнавать необходимую информацию о местонахождении товара на любом отрезке его пути. Данная система оптимизирует весь процесс, снижает до минимума риски перевозки и конкретизирует сроки поставки грузов.