Как выбрать моторную лодку для рыбалки
Как выбрать моторную лодку для рыбалки

22 августа 2025

На рынке существует множество моделей лодок для рыбалки и активного отдыха на воде. Кроме стоимости, необходимо обратить внимание на удобство и надежность лодки, так как от этого зависит безопасность пребывания людей на воде. Многих интересует, где можно купить моторную лодку в Удмуртии. Хорошим выбором станет интернет-магазин orionboat.com.

Какие виды лодок для рыбалки существуют

  • Лодки подразделяются на резиновые и сделанные из ПВХ. Если нужна качественная и надежная лодка, лучше выбрать изделие, сделанное из поливинилхлорида. Этот материал прочнее и надежнее, чем резина. При этом плотность этого материала бывает разная, она колеблется от 700 г./кв.м до 110 г./кв.м. Если эксплуатация лодки предполагается в спокойном месте на озере, то можно выбрать минимально плотный материал, но если предполагается рыбалка в море, то корпус должен быть максимально плотный.
  • Моторные лодки бывают разных размеров и могут вмещать в себя до восьми человек. Они оснащены кормовыми хвостами баллонов, что придает судну устойчивость и плавучесть. В них предусмотрено место для установки мотора, так называемый транец. Моторные лодки предназначены для передвижения на большие расстояния, их можно использовать в открытых больших водоемах, пол такой лодки твердый и удобный, а конструкция обладает повышенной прочностью. У таких лодок есть киль, а надувные воздушные отсеки автономны. К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость и невозможность свободного перемещения лодки.

    Также необходимо время для ее подготовки к использованию. Двигатели для моторной лодки производятся мощностью от пяти до тридцати лошадиных сил, все зависит от того, в каких условиях предполагается рыбалка.

На что нужно обратить внимание при покупке моторной лодки для рыбалки

Если рыбалка планируется в спокойном и не очень глубоком месте, таком как озеро или небольшая река, то вполне подойдет весельная лодка.

Нет необходимости в покупке дорогостоящей лодки с мотором. И наоборот, если есть необходимость выхода в открытый водоем, где возможны волны, нужно приобрести моторную лодку, надежную и устойчивую.

Лодки, выполненные из поливинилхлорида, имеют разный вес и габариты. Если водоем находится недалеко, то можно приобрести модель весом пятнадцать килограмм.

В случае, если до водоема добираются на автомобиле, можно взять лодку весом до тридцати пяти килограмм. Судно весом в восемьдесят килограмм требует перевозки на крыше машины или в просторном багажнике. Это же относится и к длине судна. Чем спокойней предполагается рыбалка, тем меньше по габаритам судно можно покупать. При эксплуатации на спокойном озере можно взять лодку длиной два метра, но если нужно выходить в море, то производитель предлагает лодки длиной в три с половиной метра.

Модели лодок бывают одноместные, двухместные и вмещающие в себя целую компанию. Все зависит от личных предпочтений. Следует учитывать, что чем больше лодка по размеру, тем она тяжелее и ее труднее донести до места рыбалки.



