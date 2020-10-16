Что такое Binomo: возможности и преимущества торговой платформы

Трейдерам из Украины бывает сложно найти надежную платформу для онлайн-трейдинга. Но площадка Биномо поможет решить эту проблему, ведь тут зарабатывать дополнительные средства смогут даже новички.

Что такое Binomo?

Познакомиться с торговой платформой можно, перейдя на его официальный сайт, который также свободно работает и в сегменте ua. Тут же можно пройти регистрацию всего за несколько минут и осуществить вход в личный кабинет.

Биномо — надежная компания, деятельность которой регулируется Международной Финансовой Комиссией, а потому все счета клиентов застрахованы. С Binomo не страшно начинать знакомство с веб-трейдингом, так как это гарантированно не развод.

Своим клиентам компания предлагает:

регулярные турниры (платные и бесплатные);

собственную партнерку;

простой и функциональный интерфейс;

мобильное приложение, которое можно скачать на Android и на iOS.

На заметку! Скачать Binomo App можно через Google Play и App Store.

Главный плюс — бесплатное обучение

Но особенно клиенты из Украины ценят торговую платформу за возможность пройти бесплатное обучение. И это они часто отмечают в своих отзывах на тематических форумах.

На binomo.com есть несколько таких разделов. Наиболее привлекательный из них — демо-счет. Тренировочный аккаунт позволяет максимально полно ознакомиться с системой, изучить ее особенности, опробовать разные стратегии и протестировать представленные торговые инструменты.

На заметку! Демо-аккаунт доступен каждому клиенту, который прошел регистрацию. При этом пополнять депозит реальными средствами не требуется — компания дает виртуальные 1000$ для тренировки.

Также бесплатное обучение на оф. сайте Биномо представлено разделом FAQ, где собраны самые распространенные вопросы трейдеров и даются развернутые ответы на них.

Но новичкам наиболее полезным окажется начать обучение со словаря терминов, благодаря которому можно понять, что это за направление в целом и каковы его особенности.

Также многие реальные отзывы (вiдгуки) о системе Биномо от настоящих клиентов посвящены уникальным возможностям площадки. Тут пользователям предлагается 4 вида учетных записей, у каждой из которых свои особенности. Благодаря этому любой клиент платформы сможет выбрать наиболее удобный и доступный для себя вариант.