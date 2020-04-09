Как заказать услуги грузоперевозки в Киеве

Киевский сервис грузоперевозок предоставляет услуги перевозки различных грузов, обладающих весом до 5 тонн в административных границах города Киева, а также по всей Украине.

Диспетчера компании всегда готовы предоставить потенциальному клиенту всю информацию, касающуюся условий перевозки его грузов, а также рассчитают стоимость грузоперевозки.

Грузчики компании имеют большой опыт грузоперевозок в Киеве, а также собственный инструмент необходимый, в случае необходимости, для разборки мебели. Они также могут собрать мебель на новом месте. Киевский сервис предоставляет свои услуги в любое удобное для клиента время.

Услуги, предоставляемые компанией Киевский сервис грузоперевозок

Киевская компания грузоперевозок предоставляет следующие услуги:

Вывоз негодной для использования мебели и разного строительного мусора;

Вызов грузового такси;

Перевозка мебели и личных вещей при переезде на новую квартиру;

Доставка различных строительных материалов по месту жительства или в указанный им адрес;

Перевозка мебели в собранном или разобранном виде;

Перевозка грузов при офисных переездах;

Доставка вещей на дачу;

Перевозка больших негабаритных грузов;

Услуги грузчиков.

Обратившись к диспетчерам компании, клиенту не нужно будет общаться со многими владельцами разных грузовых автомобилей. Клиенту достаточно будет озвучить место загрузки и выгрузки его грузов, а также назвать приблизительный вес и габариты груза, всё остальное сделают сотрудники компании.

Тарифы компании на перевозку грузов

Тариф грузоперевозок «Оптимальный макси».

Минимальная сумма заказа по городу в течение 2 часов-500грн;

Оплата за превышение этого времени-160грн/час;

Грузоперевозки по Украине-8грн/км;

Дополнительная точка погрузки (загрузки) -80грн;

Параметры грузового отсека: Длина-4,2м.; Высота-1,85м.; Ширина-1,75м.;

Грузоподъёмность автомобиля-1,5 тонн;

Объём отсека для грузов-13,5м/куб.

Тариф грузоперевозок «Средний бус»

Согласно этому тарифу:

Стоимость минимального заказа в границах Киева-460грн;

Доплата за превышающее время доставки-150грн;

Стоимость грузоперевозки по Украине-8грн/км.;

Разгрузка или погрузка в дополнительной точке-70грн;

Параметры грузового отсека: Длина-3,1м.; Высота-1,8м.; Ширина-1,7м.;

Грузоподъёмность автомобиля-1,5 тонны;

Объём отсека для грузов-9,4м/куб.

Тариф грузоперевозок «Газель макси»

Стоимость грузоперевозок согласно этому тарифу:

Сумма минимального заказа по городу-550грн;

Доплата за время более чем 2 часа-190грн;

Грузоперевозки по Украине-8,5грн. За 1км.;

Погрузка с последующей разгрузкой в дополнительной точке-80грн;

Параметры грузового отсека: Длина-4м.; Высота-2,1м.; Ширина-2м.;

Грузоподъёмность автомобиля-до 2 тонн;

Объём отсека для грузов-16м/куб.

Обращение к диспетчерам компании Киевский сервис по грузоперевозкам, позволит сэкономить время и силы на поиск грузовых автомобилей для перевозки самых разных грузов, а также избавит от необходимости искать квалифицированных грузчиков.