Как выбрать шторы для спальни? Подробные рекомендации профессиональных декораторов.
идеи в лицах

Как выбрать шторы для спальни?

22 ноября 2020

Главным назначением спальни является обеспечение комфортного отдыха владельцу жилой недвижимости. Как правило, всё в спальном помещении подчинено именно этой цели – начиная от мебели, и заканчивая тканевым декором на окнах. Напомним, что в спальне нет сложных условий эксплуатации (в сравнении с ванной комнатой или кухней – высокая влажность, липкие загрязнители). А это означает, что использовать для штор можно фактически любые ткани. Выбирайте материал на основании сочетаемости эстетических и практических качеств. Не забывайте о происхождении тканей. Аллергические реакции у разных людей могут присутствовать, как на натуральные, так и на синтетические ткани.

Индивидуальный пошив штор для спальни – идеальный вариант. Это позволит не тратить время на поиск желаемого варианта, а сразу объяснить мастеру концепт. Необходимо лишь изначально разобраться в том, какие варианты штор для спальни в принципе существуют.

Популярные модели штор для спальни

Популярные модели штор для спальни

Рекомендуем выбирать из следующих вариантов:

  • занавеси;
  • портьеры;
  • классика (шторы);
  • итальянские шторы;
  • римские шторы.

Занавеси по большому счету представляют собой обыкновенные тюлевые (полупрозрачные) занавески. Использовать их в качестве самостоятельного тканевого декора на окнах если и возможно, то только в частной загородной недвижимости.

Ведь при включённом свете занавеси не смогут обеспечить необходимый уровень приватности.

Зачастую занавеси дополняются плотными портьерами. У портьер есть несколько предназначений – защита помещения от прямых солнечных лучей, звуковая изоляция помещения.

Итальянские и римские шторы – в чём разница?

Итальянские и римские шторы – в чём разница?

Действительно, речь идёт о разных изделия. Римские шторы – это самые древние варианты оконного тканевого декора. Привлекательность римских штор заключена в их способе открывания/сворачивания.

За счёт наличия кордов в полотне шторы, при подъёме наверх оно складывается эстетически привлекательными фалдами (складками).

Отличительной особенностью итальянских штор является их статичность. Иными словами – их нельзя распахнуть, как-то отрегулировать. Они жёстко соединены с карнизом. Чтобы их открыть и пустить свет в помещение, потребуются подвязки (они крепятся к стенам помещения).

В видео обозначены 6 базовых правил, которые помогут самостоятельно оформить окно в спальне:



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