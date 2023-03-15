Что такое аутсорсинг персонала?

Аутсорсинг персонала представляет собой процесс передачи определенной части работы сотрудников компании другим специалистам. Этот процесс не следует путать с фрилансом или же с аутстаффингом.

Когда применяется аутсорсинг

Чаще всего аутсорсинг актуален при непрофильной активности. К примеру, в бухгалтерском учете, в техподдержке или в системном администрировании.

Аутсорсинг управления персоналом специализированной компании может принести экономическую выгоду, такую как экономия на заработной плате и льготах сотрудников, доступ к более широкому спектру ресурсов и опыта, возможность сосредоточиться на основных компетенциях, гибкость и масштабируемость. Он также обеспечивает соблюдение требований законодательства и может привлекать и удерживать лучших специалистов.

Это может высвободить внутренние ресурсы и позволить предприятиям сосредоточиться на основных операциях, таких как продажи и маркетинг.

Что представляет собой аутсорсинг

Совсем недавно, определения «аутсорсинг» и «аутстаффинг» считались практически одинаковыми, но они имеют определенные отличия. Аутсорсинг — это частичная передача определенных функций сторонней организации. При аутстаффинге подрядчик может передавать свой персонал или его часть заказчику.

При этом, переданными сотрудниками руководит новый начальник, но трудовые договора с ними не составляет. Аутсорсинг может быть экономически выгодным решением для бизнеса, но он также требует определенных затрат. Основные затраты на аутсорсинг выглядят следующим образом:

Расходы на аутсорсинг. Стоимость найма внешней компании для решения задач по управлению персоналом, которая может варьироваться в зависимости от предоставляемых услуг и размера компании.

Стоимость обучения. Стоимость обучения сотрудников новым правилам и процедурам, а также стоимость обучения аутсорсингового персонала под конкретные нужды компании

Расходы на связь. Стоимость поддержания регулярной связи с аутсорсинговой компанией, которая может включать телефонные звонки, электронную почту и командировочные расходы.

Затраты на переход. Затраты, связанные с переходом от внутреннего управления персоналом к аутсорсингу, могут включать затраты на реструктуризацию внутреннего отдела кадров или переобучение существующих сотрудников.

Возможная потеря контроля. Потенциальная потеря контроля над процессами и политиками управления персоналом может привести к непредвиденным затратам, если аутсорсинговая компания не соответствует целям и ценностям компании.

Крайне важно тщательно оценить затраты и выгоды, а также выбрать авторитетного и опытного партнера по аутсорсингу.

Более того, важно провести тщательный анализ затрат и результатов, чтобы определить, перевешивают ли экономия от аутсорсинга связанные с ним затраты.