Как часто делают поверку счетчиков воды

Устанавливая счётчики воды, автоматически предусматривается поверочная деятельность в отношении счетчиков.

Необходимость установки счетчиков на трубы водоснабжения возникает для жителей многоквартирных домов и частного сектора.

Через некоторое время возникает необходимость поверки счётчика. Обязательная поверка действует в России в соответствии с законодательными правилами эксплуатации. Поверку счетчиков воды в Москве и области можно доверить специалистам компании ВОДОПРОЕКТ https://vodo-proekt.ru.

Срок эксплуатации счётчика

Чтобы знать срок счётчика, то тут нужно учитывать несколько параметров. Часто устанавливают счётчики по ГОСТу 50601-93, которые со сроком эксплуатации 12 лет в соответствии с нормативом.

12 лет — это средний срок для технического прибора, и он зависит от типа и модели счётчика. Соблюдая техническую безопасность всех коммуникаций тем самым можно избежать поломку приборов. Самый лучший счётчик может выйти из строя. Есть несколько причин выхода из строя счётчика :

Ненадлежащее качество воды с содержанием примеси или других отходов. Эксплуатация учётного прибора досрочно завершена ввиду износа счётчика. Прибор самостоятельно вращается при выключенной воде. Трубы водопровода пришли в негодность, вся система сильно изношена.

Все счётчики обладают крайней мерой чувствительности, поэтому их необходимо во время проверять. Чтобы ваши показания были точными, нужно своевременно их отдавать.

Именно поверки могут определить точность показаний и правильность его работы. В случае непригодности прибора во время поверки его потребуется заменить. Чтобы не допустить и избежать конфликт между водоканалом и собственником квартиры необходимо регулярно проводить поверку.

В ФЗ-102 прописана обязанности по прохождению поверки приборов учёта. Указание о досрочном осмотре прибора прописаны в законодательстве, как и параметры по которым потребуется провести эту процедуру.

Вся ответственность лежит именно на собственнике, но часто бывает, что компании , устанавливаемые приборы, и управляющие постоянно напоминают о сроках поверки.

Новый счетчик

При монтаже нового счётчика некоторые делают поверку, но не все. Новые приборы проверены изготовителем при создании своего счётчика. Делается пометка в техническом паспорте прибора с датами выпуска и поверки. Не имея такую отметку счётчик не уйдёт на продажу.

Поверка приборов

Всё счётчики для горячей и холодной воды имеют сроки по поверке, которые установлены законодательством:

ФЗ-102, по которому обеспечивается единство измерения и повышается качество услуг водоснабжения,

постановлением Правительства 2004г., в котором рассмотрена система учёта приборов,

от 2011г. ПП # 354, где регулируют услуги водоснабжения.

Во всех документах сроки поверок прописаны разные. Для горячей воды сроки меньше, чем для холодной воды. Температуры режим и примеси влияют на работу приборов и даже выводят из строя.

Отсюда появилось новое требование о поверке счетчика горячей воды не позднее 4 лет, а для холодной воды до 6 лет. Этот срок межпроверочного периода зависит от модели прибора.

Чаше всего при очередной поверке собственником приходится заменять прибор на новый. Все это необходимо произвести за свой счёт. Тем более не удастся проделать замену своими усилиями, а обратиться в компанию.

Во время замены счётчика, придётся оплачивать по среднему показателю приборов учёта. На всю процедуру уходит около одного месяца.

Есть оптимальный срок службы счётчика, относительно которого нужно учитывать и проверять нормальную работу приборов, чтобы избежать сбоя и неточность прибора. Позвоните компании, чтобы они пришли для выполнения действий по поверке приборов.