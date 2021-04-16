Как работает контекстная реклама Яндекс Директ и как ее настроить

Контекстная реклама в поисковых системах – относительно недорогой, но работающий способ для привлечения целевой аудитории на сайт, к товару, услуге или для раскрутки бренда.
Так как у нас в стране, как и на территории всего постсоветского пространства больше популярен поисковик Яндекс, многие активно размещают контекстную рекламу именно там, потому что она работает. Заказать настройку контекстной рекламы можно у опытных специалистов компании a-context.ru.
Что такое контекстная реклама
Это реклама, которая показывается в результатах поиска, на различных сайтах или площадках, которые принадлежат Яндекс или с которыми он сотрудничает.
Показываются рекламные материалы не рандомно всем подряд, а именно представителям потенциальной целевой аудитории. Взять к примеру те же поисковые запросы.
Если человек ищет, например, шоколад недорого в больших объемах, ему будет показываться контекстная реклама компаний, которые предлагают именно эти услуги, а не медицинские томографы или что-то подобное.
Для того, чтобы ее видела именно потенциальная целевая аудитория, необходима правильная настройка рекламы.
Как настроить контекстную рекламу в Яндекс Директ
Это можно сделать самостоятельно. Специальных знаний и навыков не требуется.
И времени все займет совсем немного. Главное не спешить и быть внимательным. Алгоритм действий следующий:
- Зайти в Яндекс.Директ
- Нажать на Запустить кампанию
- Указать в появившемся окне адрес электронной почты
- Указать страну
- Нажать на «Начать пользоваться сервисом»
Далее уже указываются параметры самого объявления.
Выбирается стратегия, группы ставок, тип объявления. Особое внимание уделяется параметрам целевой аудитории. Указывается пол, регион показа объявлений, возраст, интересы и другие параметры.
Для начала лучше выделить небольшой бюджет, чтобы посмотреть на то, как все работает и правильно ли было настроено. Если с первого раза удалось все правильно сделать, можно ничего не менять и просто пополнить бюджет.
Если что-то не так и затраты не окупились, результат не оправдал ожиданий, нужно будет внести корректировки.
Услуги специалистов
Если времени или желания возиться со всем эти нет, можно сразу обратиться к специалистам, которые все быстро и качественно сделают.
Только, важно, чтобы это были не частные специалисты, окончившие какие-то сомнительные онлайн-курсы, а специализированная компания. Это дает больше гарантий, так как заключается договор, предоставляются чеки.
Стоимость услуг не такая высокая, но заказчику все равно важно, чтобы работа была сделано быстро и качественно, а затраты себя окупили.