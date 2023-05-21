Потребность в помощи врача-дефектолога может возникнуть в различных случаях с наличием и без сопутствующих, основных заболеваний. Логопед поможет крохе улучшить восприятие окружающего мира и развить речевой аппарат, вплоть до совершенного произношения. Записаться на занятия с детским дефектологом в Москве можно по ссылке.
Кто такой дефектолог
Дефектологом называют врача с педагогической профессиональной ориентацией, работа которого заключается в помощи детям справляться с психоэмоциональными барьерами в развитии речи, а также адаптироваться в условиях диагноза задержки развития. Специалистов данного профиля еще называют логопедами.
Иногда случается так, что здоровый ребенок ввиду каких-либо обстоятельств отстает в развитии, либо к нему появляются замечания. Некоторые врожденные заболевания изначально требуют в комплексном лечении и восстановлении посещение дефектолога, к ним относятся:
- Задержка развития психики ребенка
- Парциальное отклонение в работе высших корковых функций
- Минимально выраженная мозговая дисфункция
- Торможение когнитивного восприятия и развития
- Эмоциональные и психофизические особенности
- ДЦП, астения, анемия и др.
Прием длится в зависимости от возраста ребенка, и имеет среднюю продолжительность в 30-40 мин.
Иногда возможны дополнительные занятия на дому, с применением специальных атрибутов и литературы. Существенный эффект достигается при комплексном подходе в лечении совместно с другими назначениями узких специалистов.
Как работает дефектолог
Для начала педагог проводит ознакомительную беседу, где главной целью является расположение к себе малыша и сбор анамнеза.
Первое время может потребоваться помощь родителя в процессе занятия, для понимания фронта работ и тесного взаимодействия.
Работа дефектолога заключается в развитии мелкой моторики, активации участков головного мозга, отвечающих за речь и когнитивное развитие.
В основном применяется медицинская методика и современная литература, яркие и вызывающие положительные эмоции атрибуты, ребенку информация подается в игровой форме.
Произношение скороговорок, песенок, коротких четверостиший также входит в план ведения занятия. Курс лечения составляется по индивидуальным показателям, также рекомендуется обеспечение полноценного рациона и режима сна.
Необходимо отметить, что прием ведется индивидуально, а некоторые родители отмечают наилучший результат при проведении урока на дому или на природе.