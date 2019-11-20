Что такое абонентское PR обслуживание

PR обслуживанием называется PR-поддержка определённой компании, которая проводится постоянно с предоставлением фиксированной ежемесячной оплатой услуг PR-агентства. Заказанные публикации новостей при этом проводятся бесплатно. Качественные PR услуги предлагает компания co-mmunication.ru/services/abonentskoe-pr-obsluzhivanie.php.

Какие услуги входят в программу качественного PR-обслуживания абонентов.

В программу разработанную для PR-обслуживания, в основном, входят:

разработка специальной программы комментариев. Эта программа занимается составлением разных комментариев, согласно запросам СМИ;

Эта программа занимается составлением разных комментариев, согласно запросам СМИ; эффективная подготовка и дальнейшее распространение новостей, а также пресс-релизов. Эта услуга особенно востребованная;

Эта услуга особенно востребованная; инициирование эксклюзивных публикаций в СМИ , проведение интервью, организация участия руководителей компании в обладающих высоким рейтингом телепередачах и выступлений на радио;

, проведение интервью, организация участия руководителей компании в обладающих высоким рейтингом телепередачах и выступлений на радио; организация различных мероприятий , в которые входят: пресс-конференции, пресс-туры, пресс-завтраки;

, в которые входят: пресс-конференции, пресс-туры, пресс-завтраки; ведение различных корпоративных блогов , а также страниц в выбранных компанией социальных сетей;

, а также страниц в выбранных компанией социальных сетей; проведение специальных медиа-тренингов для руководителей компании.

Выгоды, получаемые от PR-обслуживания абонентов.

Абонентское PR-обслуживание выгодно, так как позволяет сэкономить денежные средства предусмотренные для рекламного бюджета, ведь публикация необходимого контента в СМИ происходит бесплатно, оплате подлежат только услуги агентства.

Часто бывает, что публикации различных комментариев, а также статьей малоизвестной компании происходит сугубо на коммерческой основе или в не особо известных печатных изданиях, которые по рейтингу относятся ко второму, а иногда даже к третьему эшелону.

Абонентское PR-обслуживание решает эту проблему. Заключение договора на PR-обслуживание даёт компании возможность в течении некоторого времени познакомиться с журналистами, приобрести известность в СМИ и постепенно вывести компанию в топ цитируемых и известных широкой публике компаний.

Этому также помогает правильно разработанная агентством PR-стратегия, которая связывает продукты и услуги компании с темами интересными СМИ.

Абонентским обслуживанием чаще всего пользуются банки, а также финансовые и IT-компании, которым жизненно важно завоевать доверие потенциальных клиентов.

Оно также необходимо, тем кому по роду занятия необходимо распространять как можно больше новостей, а также знакомить СМИ с мнением руководителя компании с целью завоевания известности и доверия широкой публики.