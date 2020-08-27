Современные методы лечения зубов в стоматологии

В последнее время в области медицины происходят существенные изменения в лучшую сторону. И стоматология не является исключением. В ней произошло множество изменений, которые касаются профилактики и лечения, диагностических мероприятиях и протезирования.

В стоматологии появились новые способы исследования ротовой полости пациента и материалы, препараты. Если вы выбираете, в какую стоматологию лучше обратиться, то рекомендуем стоматологический центр "Альбадент" в Калуге.

Самыми заметными достижениями в медицине являются:

Использование самых новых материалов для производства коронок и протезов, пломб.

При терапии применяются новые обезболивающие препараты.

Шлифовка может проводиться с помощью воздуха.

Для обработки участков зуба, которые являются поражёнными, может применяться озон.

При лечении болезней ротовой полости может быть применён лазер.

Применение компьютерных технологий.

Методы лечения зубов

Стоит отметить, что на сегодняшний день очень трудно обходиться без компьютерных технологий. Благодаря специально разработанным программам ротовую полость клиента можно моделировать полностью.

Специалист таким образом сможет установить диагноз более точно, а следовательно, и прописать необходимое лечение. Работа специалиста также облегчается благодаря применению внутриротовой камеры.

По внешнему виду это видеокамера, которая имеет микроскопические габариты. Для передачи на монитор картинки её располагают внутри ротовой полости пациента. Состояние зубов можно рассмотреть в мельчайших подробностях.

Также актуально использование лазера. С его помощью можно решить множество проблем среди которых:

Дезинфекция ротовой полости.

В случае хирургического вмешательства он выполняет функцию скальпеля.

Терапия кровоточивости дёсен.

Устранение сильной чувствительности зубов.

Устранение разнообразных новообразований.

Лечение пульпита и пародонтита.

Лечение кариеса.

У лазерной терапии присутствует большое количество преимуществ, главными из которых считаются: на ткани оказывается минимальное травматическое влияние, процедуры проходят безболезненно, риска кровотечения не возникает при использовании, обеззараживание на 100%. Но стоимость использования этого способа лечения довольно высокая.

При кариесе целесообразно использовать озон. Метод является безболезненным. При проведении процедуры поражённый участок зуба полностью дезинфицируется. У метода присутствуют такие достоинства: безболезненность и полное обеззараживание, высокая скорость и отказ от использования бормашины.