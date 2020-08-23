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Как выбрать хорошую баню и сауну в Одессе

23 августа 2020

Как можно отдохнуть с родными или друзьями так, чтобы провести время приятно и полезно? Конечно же, организовать совместный поход в сауну или баню с комфортными условиями, которые отвечали бы всем требованиям любого посетителя.

На сайте https://bani.ua/odesa-oblast/odesa можно сделать отличный выбор из заведений, предоставляющих данное обслуживание. О некоторых из них идет речь в этой статье.

Клуб национальной культуры здоровья «Легкий пар»

Местоположение: ул. Ефимова, д. 15

Район: Малиновский (Ближние Мельницы)

В обслуживание входит:

  • Баня русская на дровах;
  • 2 комплекса-парилки из липы с использованием фито- , аерофито- , термо- и гидротерапии;
  • Кадушка-водопад;
  • Бассейн открытый;
  • Массаж;
  • Душевая;
  • Летняя площадка для отдыха с топчанами;
  • Зал для трапезы;
  • Квас русский настоящий;
  • Ароматный травяной чай;
  • WiFi-зона;
  • Кухня по-домашнему;
  • Детский бассейн и игрушки для маленьких посетителей;
  • Парковка.

Дополнительный сервис:

  • Услуги банщика;
  • Парка по-Царски,
  • веничная парка,
  • лед и пламя,
  • дуплет,
  • сибирка;
  • Очищение тела мыльно-березовое;

Скраб тела:

  • «Цитрусовый»,
  • «Имбирный»,
  • на основе виноградной косточки,
  • на основе хрена;

Скрабирование;

Комплексы растирания тела:

  • горчично-медовый,
  • березово-медовый,
  • кофейно-медовый;

Купель;

Массаж;

  • классический,
  • головы,
  • воротниковой зоны,
  • спины,
  • рук,
  • ног.

Можно приобрести:

Банные веники:

  • березовые,
  • дубовые,
  • из канадского дуба;

комплект простыней для бани:

  • махровая,
  • хлопчатобумажная;

Халат махровый банный.

Каждый комплекс может посетить компания из 8 чел.

Оздоровительный СПА-комплекс «Верона»

Местоположение: ул. Преображенская, д. 5а

Район: Приморский (Центр)

Предоставляет обслуживание:

  • Баня-каменка по-русски;
  • Римская парилка;
  • Бассейн с холодной водой;
  • СПА-бассейн теплый;
  • Аква-шок;
  • Услуги массажиста по предварительной записи;
  • 2 комнаты для отдыха: с имитацией кожи крокодила, «Красная»;
  • Бильярд;
  • Установка «караоке»;
  • 3D;
  • WiFi;
  • Барный зал;
  • Кухня по-домашнему, мангал-жаровня, гриль барбекю;
  • Косметология.

Дополнительное обслуживание:

Услуги банщика, веничное парение;

Парение:

  • классика,
  • лед и пламя,
  • дуплет,
  • сибирка,
  • там-там;

Массаж:

  • общий,
  • мыльный,
  • медовый;

Скрабирование:

  • классика,
  • очищение мыльно-березовое;

Косметология;

Восстанавливающие, омолаживающие, тонизирующие процедуры для тела.

Можно купить:

  • Дубовые веники;
  • Одноразовые тапочки;
  • Одноразовые шапочки в парную;

Комплект банный:

  • простынь,
  • расческа,
  • шампунь.

Полотенце махровое.

Отдохнуть могут 8 чел.

В связи с карантинными мероприятиями заведение принимает 5 чел. Помещения обрабатываются ультрафиолетовыми лампами через каждых 2 ч.

СПА-клуб «Рамзес»

Местоположение: пер. Нечипоренко, д. 14

Район: Приморский (Центр)

Оказывает обслуживание:

  • 4 зала: большой, средний, 2 малые;
  • Бани римские;
  • Сауны финские;
  • Баня на дровах по-русски;
  • Спа-ванна с услугой гидроаэромассажа;
  • Массаж;
  • Комнаты для отдыха;
  • Плазма-телевизор и DVD;
  • Устройство «Караоке»;
  • Бильярдный стол.

Заведение может принять:

  • В большом помещении – до 20 чел.;
  • В среднем помещении – до 12 чел.;
  • В малых помещениях – до 6 чел. в каждом.

На период карантина в заведении может пребывать до 5 чел. Помещения проходят обработку УФ-лампами каждые 2 ч.



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