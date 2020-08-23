Как выбрать хорошую баню и сауну в Одессе

Как можно отдохнуть с родными или друзьями так, чтобы провести время приятно и полезно? Конечно же, организовать совместный поход в сауну или баню с комфортными условиями, которые отвечали бы всем требованиям любого посетителя.
На сайте https://bani.ua/odesa-oblast/odesa можно сделать отличный выбор из заведений, предоставляющих данное обслуживание. О некоторых из них идет речь в этой статье.
Клуб национальной культуры здоровья «Легкий пар»
Местоположение: ул. Ефимова, д. 15
Район: Малиновский (Ближние Мельницы)
В обслуживание входит:
- Баня русская на дровах;
- 2 комплекса-парилки из липы с использованием фито- , аерофито- , термо- и гидротерапии;
- Кадушка-водопад;
- Бассейн открытый;
- Массаж;
- Душевая;
- Летняя площадка для отдыха с топчанами;
- Зал для трапезы;
- Квас русский настоящий;
- Ароматный травяной чай;
- WiFi-зона;
- Кухня по-домашнему;
- Детский бассейн и игрушки для маленьких посетителей;
- Парковка.
Дополнительный сервис:
- Услуги банщика;
- Парка по-Царски,
- веничная парка,
- лед и пламя,
- дуплет,
- сибирка;
- Очищение тела мыльно-березовое;
Скраб тела:
- «Цитрусовый»,
- «Имбирный»,
- на основе виноградной косточки,
- на основе хрена;
Скрабирование;
Комплексы растирания тела:
- горчично-медовый,
- березово-медовый,
- кофейно-медовый;
Купель;
Массаж;
- классический,
- головы,
- воротниковой зоны,
- спины,
- рук,
- ног.
Можно приобрести:
Банные веники:
- березовые,
- дубовые,
- из канадского дуба;
комплект простыней для бани:
- махровая,
- хлопчатобумажная;
Халат махровый банный.
Каждый комплекс может посетить компания из 8 чел.
Оздоровительный СПА-комплекс «Верона»
Местоположение: ул. Преображенская, д. 5а
Район: Приморский (Центр)
Предоставляет обслуживание:
- Баня-каменка по-русски;
- Римская парилка;
- Бассейн с холодной водой;
- СПА-бассейн теплый;
- Аква-шок;
- Услуги массажиста по предварительной записи;
- 2 комнаты для отдыха: с имитацией кожи крокодила, «Красная»;
- Бильярд;
- Установка «караоке»;
- 3D;
- WiFi;
- Барный зал;
- Кухня по-домашнему, мангал-жаровня, гриль барбекю;
- Косметология.
Дополнительное обслуживание:
Услуги банщика, веничное парение;
Парение:
- классика,
- лед и пламя,
- дуплет,
- сибирка,
- там-там;
Массаж:
- общий,
- мыльный,
- медовый;
Скрабирование:
- классика,
- очищение мыльно-березовое;
Косметология;
Восстанавливающие, омолаживающие, тонизирующие процедуры для тела.
Можно купить:
- Дубовые веники;
- Одноразовые тапочки;
- Одноразовые шапочки в парную;
Комплект банный:
- простынь,
- расческа,
- шампунь.
Полотенце махровое.
Отдохнуть могут 8 чел.
В связи с карантинными мероприятиями заведение принимает 5 чел. Помещения обрабатываются ультрафиолетовыми лампами через каждых 2 ч.
СПА-клуб «Рамзес»
Местоположение: пер. Нечипоренко, д. 14
Район: Приморский (Центр)
Оказывает обслуживание:
- 4 зала: большой, средний, 2 малые;
- Бани римские;
- Сауны финские;
- Баня на дровах по-русски;
- Спа-ванна с услугой гидроаэромассажа;
- Массаж;
- Комнаты для отдыха;
- Плазма-телевизор и DVD;
- Устройство «Караоке»;
- Бильярдный стол.
Заведение может принять:
- В большом помещении – до 20 чел.;
- В среднем помещении – до 12 чел.;
- В малых помещениях – до 6 чел. в каждом.
На период карантина в заведении может пребывать до 5 чел. Помещения проходят обработку УФ-лампами каждые 2 ч.