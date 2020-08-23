Как выбрать хорошую баню и сауну в Одессе

Как можно отдохнуть с родными или друзьями так, чтобы провести время приятно и полезно? Конечно же, организовать совместный поход в сауну или баню с комфортными условиями, которые отвечали бы всем требованиям любого посетителя.

На сайте https://bani.ua/odesa-oblast/odesa можно сделать отличный выбор из заведений, предоставляющих данное обслуживание. О некоторых из них идет речь в этой статье.

Клуб национальной культуры здоровья «Легкий пар»

Местоположение: ул. Ефимова, д. 15

Район: Малиновский (Ближние Мельницы)

В обслуживание входит:

Баня русская на дровах;

2 комплекса-парилки из липы с использованием фито- , аерофито- , термо- и гидротерапии;

Кадушка-водопад;

Бассейн открытый;

Массаж;

Душевая;

Летняя площадка для отдыха с топчанами;

Зал для трапезы;

Квас русский настоящий;

Ароматный травяной чай;

WiFi-зона;

Кухня по-домашнему;

Детский бассейн и игрушки для маленьких посетителей;

Парковка.

Дополнительный сервис:

Услуги банщика;

Парка по-Царски,

веничная парка,

лед и пламя,

дуплет,

сибирка;

Очищение тела мыльно-березовое;

Скраб тела:

«Цитрусовый»,

«Имбирный»,

на основе виноградной косточки,

на основе хрена;

Скрабирование;

Комплексы растирания тела:

горчично-медовый,

березово-медовый,

кофейно-медовый;

Купель;

Массаж;

классический,

головы,

воротниковой зоны,

спины,

рук,

ног.

Можно приобрести:

Банные веники:

березовые,

дубовые,

из канадского дуба;

комплект простыней для бани:

махровая,

хлопчатобумажная;

Халат махровый банный.

Каждый комплекс может посетить компания из 8 чел.

Оздоровительный СПА-комплекс «Верона»

Местоположение: ул. Преображенская, д. 5а

Район: Приморский (Центр)

Предоставляет обслуживание:

Баня-каменка по-русски;

Римская парилка;

Бассейн с холодной водой;

СПА-бассейн теплый;

Аква-шок;

Услуги массажиста по предварительной записи;

2 комнаты для отдыха: с имитацией кожи крокодила, «Красная»;

Бильярд;

Установка «караоке»;

3D;

WiFi;

Барный зал;

Кухня по-домашнему, мангал-жаровня, гриль барбекю;

Косметология.

Дополнительное обслуживание:

Услуги банщика, веничное парение;

Парение:

классика,

лед и пламя,

дуплет,

сибирка,

там-там;

Массаж:

общий,

мыльный,

медовый;

Скрабирование:

классика,

очищение мыльно-березовое;

Косметология;

Восстанавливающие, омолаживающие, тонизирующие процедуры для тела.

Можно купить:

Дубовые веники;

Одноразовые тапочки;

Одноразовые шапочки в парную;

Комплект банный:

простынь,

расческа,

шампунь.

Полотенце махровое.

Отдохнуть могут 8 чел.

В связи с карантинными мероприятиями заведение принимает 5 чел. Помещения обрабатываются ультрафиолетовыми лампами через каждых 2 ч.

СПА-клуб «Рамзес»

Местоположение: пер. Нечипоренко, д. 14

Район: Приморский (Центр)

Оказывает обслуживание:

4 зала: большой, средний, 2 малые;

Бани римские;

Сауны финские;

Баня на дровах по-русски;

Спа-ванна с услугой гидроаэромассажа;

Массаж;

Комнаты для отдыха;

Плазма-телевизор и DVD;

Устройство «Караоке»;

Бильярдный стол.

Заведение может принять:

В большом помещении – до 20 чел.;

В среднем помещении – до 12 чел.;

В малых помещениях – до 6 чел. в каждом.

На период карантина в заведении может пребывать до 5 чел. Помещения проходят обработку УФ-лампами каждые 2 ч.