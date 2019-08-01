Чем отличается сайт визитка от лендинга

На сегодняшний день каждая фирма считает своим священным долгом сделать собственный сайт, где будет кратко представлена информация об истории её развития, а также указано то, чем она занимается.

А ещё все эти интернет-магазины, развлекательные порталы, мультимедиа и информационные сайты. Ежедневно появляются всё новые и новые веб-ресурсы, в то время как старые и давно забытые уходят в небытие.

Уже появилось немало разновидностей сайтов. Среди них наиболее часто путают сайты-визитки и лендинги. Посему стоит разобраться в их отличиях. Создание сайтов любой сложности можно доверить профессионалам компании "ТехСтанция".

Параметры, по которым они отличаются

Вообще, данные два варианта веб-ресурса служат очень похожим целям. Так, они оба призваны продать какую-либо услугу или товар. И всё же средства, которые они используют, а также размах несколько отличаются в нескольких аспектах.

Лендинг – сайт-одностраничник, на котором сразу отображается всё, что необходимо. Визитка может быть сделана как на одну страницу, так и на несколько, чтобы можно было поделить информацию на разные темы, осветить по отдельности факты и т.п.

Посадочная страница создаётся с целью «агрессивной» продажи товара или услуги. Форма с большой активной кнопкой, на которой имеется пресловутая надпись «Заказать» появляется перед читателем в начале страницы, её середине, конце и других злачных местах.

Корпоративный сайт использует совсем другие методы ведения торговли. Объявление на его страницах может встретиться читателю единожды, а в редких случаях дважды.

Ещё несколько отличительных особенностей

Пусть и сайт-визитка и лендинг занимаются продажей товаров, осуществляют они это в разных масштабах. Так, лендинг обычно нацелен на торговлю одним или двумя товарами, тогда как корпоративный сайт может продавать сразу много чего.

В визитке обычно больше информации. На таком сайте указывают не только выгоду от сотрудничества и положительные качества товаров, но и историю компании, а в некоторых ситуациях – карточки сотрудников предприятия. Иногда могут встречаться и объёмные статьи на определённую тематику.

Основа для визитки – репутация, известность бренда. Что же касается посадочного сайта, то он делается просто для получения пребыли с потенциальных клиентов.

Сайт-визитка не просто называется именно так. Его основная обязанность – привлечь внимание посетителей к бренду, проинформировать их о фирме, которой этот портал принадлежит, и в целом считается надёжным помощником в осуществлении продаж.