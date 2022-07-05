Что такое ключ для игр в Стим и как его активировать? Приведена подробная инструкция и возможные проблемы активации.
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Что такое ключ для игр в Стим и как его активировать?
5 июля 2022

Магазин Steam продолжает оставаться одной из самых популярных площадок в сети по продаже цифрового контента. Речь идёт о приобретении лицензионных видеоигр. Однако далеко не всегда цена продукта устраивает покупателя. Существует возможность эффективно сэкономить на покупке и при этом не нарушить авторское право. Суть в том, чтобы приобретать не цифровой контент, а ключ от него.

В пример можно привести steamkey.com. Данный магазин предоставляет широкий выбор ключей для популярных видеоигр (V Rising, Minecraft, Chivalry 2, EuroTruck Simulator 2 и т.д.). Площадка выдаёт гарантии на приобретаемые ключи и возможность возврата.

Как активировать купленный ключ?

Как активировать купленный ключ?

После покупки на руках у пользователя будет цифровой ключ для конкретной игры. Он представляет собой буквенно-цифровое сочетание. Обратим внимание читателя на необходимость корректного ввода цифрового ключа.

А именно – вводить его для активации продукта необходимо в точном соответствии (т.е. вместе с дефисами).

Проще всего активировать продукт купленным ключом через собственный аккаунт в Steam. Для этого нужно зайти в десктопный клиент Steam и в строке меню (сверху) выбрать «Игры» -> «Активировать в Steam».

Важно подчеркнуть возможность скрытой активации продукта. То есть, приобретённая игра активируется автоматически (после покупки требуется аутентификация).

Диалоговые окна при активации продукта

Диалоговые окна при активации продукта

После выбора пункта меню «Активировать в Steam», пользователь получит простые инструкции через диалоговые окна. Ознакомившись с ними, нужно нажать кнопку «Далее».

Перед каждой активацией продукта будет появляться соглашение пользователя. Рекомендуем ознакомиться с ним и нажать кнопку «Соглашаюсь». После этого и появится необходимая строка, в которую следует ввести в точном соответствии приобретённый ключ продукта.

Его можно скопировать. Важно проследить за тем, чтобы ключ был скопировал без пробела в конце, только само буквенно-цифровое сочетание. В случае успешной активации будет выдано соответствующее сообщение.

Теперь игра уже находится в библиотеке пользователя. Остаётся лишь скачать её на компьютер.

В случае, если клиент Steam выдаёт сообщение о невозможности активации, обратите внимание на следующие моменты:

  • возможно ключ введён с ошибкой;
  • возможно ключ был приобретён не для Steam, а для других магазинов (Origin, например);
  • если ключ был взят где-то бесплатно в Интернете (на форуме или из канала в Discord), возможно кто-то уже успел активировать его ранее.

Именно по этой причине рекомендуется выбирать те площадки продажи ключей для игр, где есть обратная связь (поддержка) и возможность возврата средств (гарантии).

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В видео показан принцип активации игр в Steam:

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