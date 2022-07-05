Что такое ключ для игр в Стим и как его активировать?

Магазин Steam продолжает оставаться одной из самых популярных площадок в сети по продаже цифрового контента. Речь идёт о приобретении лицензионных видеоигр. Однако далеко не всегда цена продукта устраивает покупателя. Существует возможность эффективно сэкономить на покупке и при этом не нарушить авторское право. Суть в том, чтобы приобретать не цифровой контент, а ключ от него.

В пример можно привести steamkey.com. Данный магазин предоставляет широкий выбор ключей для популярных видеоигр (V Rising, Minecraft, Chivalry 2, EuroTruck Simulator 2 и т.д.). Площадка выдаёт гарантии на приобретаемые ключи и возможность возврата.

Как активировать купленный ключ?

После покупки на руках у пользователя будет цифровой ключ для конкретной игры. Он представляет собой буквенно-цифровое сочетание. Обратим внимание читателя на необходимость корректного ввода цифрового ключа.

А именно – вводить его для активации продукта необходимо в точном соответствии (т.е. вместе с дефисами).

Проще всего активировать продукт купленным ключом через собственный аккаунт в Steam. Для этого нужно зайти в десктопный клиент Steam и в строке меню (сверху) выбрать «Игры» -> «Активировать в Steam».

Важно подчеркнуть возможность скрытой активации продукта. То есть, приобретённая игра активируется автоматически (после покупки требуется аутентификация).

Диалоговые окна при активации продукта

После выбора пункта меню «Активировать в Steam», пользователь получит простые инструкции через диалоговые окна. Ознакомившись с ними, нужно нажать кнопку «Далее».

Перед каждой активацией продукта будет появляться соглашение пользователя. Рекомендуем ознакомиться с ним и нажать кнопку «Соглашаюсь». После этого и появится необходимая строка, в которую следует ввести в точном соответствии приобретённый ключ продукта.

Его можно скопировать. Важно проследить за тем, чтобы ключ был скопировал без пробела в конце, только само буквенно-цифровое сочетание. В случае успешной активации будет выдано соответствующее сообщение.

Теперь игра уже находится в библиотеке пользователя. Остаётся лишь скачать её на компьютер.

В случае, если клиент Steam выдаёт сообщение о невозможности активации, обратите внимание на следующие моменты:

возможно ключ введён с ошибкой;

возможно ключ был приобретён не для Steam, а для других магазинов (Origin, например);

если ключ был взят где-то бесплатно в Интернете (на форуме или из канала в Discord), возможно кто-то уже успел активировать его ранее.

Именно по этой причине рекомендуется выбирать те площадки продажи ключей для игр, где есть обратная связь (поддержка) и возможность возврата средств (гарантии).

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В видео показан принцип активации игр в Steam: