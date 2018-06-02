Аутсорсинг и аутстаффинг персонала

Удаленное администрирование придумали еще сто лет тому назад, когда в США и Западной Европе бурно развивались консалтинговые компании, оказывающие многочисленные услуги, в том числе юридические и аудиторские.

Сейчас подобный процесс найма сотрудников набирает обороты, получив названия аутстаффинг и аутсорсинг персонала. Какое между ними сходство и различие?

Нюансы аутсорсинга

Так называют передачу каких-либо функций стороннему лицу или компании. То есть, ваша фирма заключает договор с посторонними исполнителями на выполнение работ.

В итоге вам можно забыть о страховке работников, об организации их рабочих мест и т.д. Зарплату, конечно, им платить необходимо, но, как правило, она намного меньше, чем требовалось бы сотрудникам из постоянного штата.

Необходимость в аутсорсинге возникает в том случае, если:

наличие слишком больших расходов, идущих на зарплату и налоги;

высокая административная нагрузка;

действующий сотрудник ушел в отпуск и ему нужна замена на это время;

сезонные временные работы требуют подключения дополнительных ресурсов.

Аутсорсеров, то есть удаленных работников, используют во многих сферах:

•юриспруденции;

сфере высоких технологий;

уборке;

логистике;

ремонте продукции;

бухгалтерии;

инвентаризации;

call-центрах;

наборах печатного текста;

центрах обслуживания.

Аутстаффинг

Это – аренда персонала. Для этих целей обращаются в кадровое агентство с заявкой на работников определенного уровня с указанием, для чего именно и на какой срок они нужны.

В задачу агентства входит подбор персонала, с подходящим кандидатом заказчик заключает трудовой договор. Последний оплачивает агентству определенную сумму за каждого работника.

Прибегают к такому виду найма, если:

не хватает имеющегося персонала для решения объемной задачи;

при желании сэкономить на заработной плате и, естественно, налогах;

можно нанять иностранца без последующих проблем с законом.

Отличия между этими двумя понятиями небольшие, но они есть.

Аутстаффинг предполагает получение нанятым работником фиксированной платы, краткосрочное сотрудничество, составляющее не более девяти месяцев, отсутствие ответственности исполнителя за качество выполняемой работы.

Аутосорсинг – это контракт на длительный срок, который можно продлить. Работа поручается узким специалистам, и они обязаны предоставлять регулярную отчетность о ее ходе. Оплата за труд в этом случае зависит от того, насколько она выполнена качественно, её объема и сложности.