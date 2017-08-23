Как подготовить визитку к печати?

Печать визиток сегодня предоставляет практически любая типография. Настоятельно рекомендуется сотрудничать с профессионалами, которые располагают собственным веб-сайтом. В этом случае связаться с ними не составит большого труда. Оптимальным способом производства визиток считается самостоятельная подготовка макета. Это позволит существенным образом удешевить конечную цену производства.

Типография в Москве способна предоставить максимальный спектр профильных услуг по привлекательной стоимости. Для тех, кто планирует экономить на производстве визиток, данная публикация предложит оптимальный способ подготовки макета.

Нет файла .cdr, но есть изображение визитки

Отметим, что типография работает исключительно с файлами CorelDraw. В противном случае процесс печати будет осложнён. Однако, различные типографии выдвигают различные требования к макету.

Чтобы не пришлось в дальнейшем макет переделывать, рекомендуется заранее ознакомиться с характеристиками макета в конкретной типографии (куда Вы и собираетесь отправлять макет на производство в дальнейшем).

На самом деле выполнить подготовку макета не так сложно. Для этого потребуется не более 10 минут (при учёте наличия определённых знаний). Представить процесс подготовки макета можно следующими этапами:

создание ограничительных линий для изображения;

вставка изображения визитки;

корректировка изображения для вписывания в безопасную область;

заливка общего фона;

проверка на яркость цветов;

сохранение макета.

Ограничительные линии (две горизонтали и две вертикали) необходимы, чтобы обеспечить безопасную зону. Дело в том, что по краям визитки изображение может не пропечатываться.

Наиболее распространённым форматом визиткой карточки сегодня считается «93×53». Именно эти параметры и следует задавать при создании нового файла в CorelDraw.

При организации вышеозначенны ограничительных линий, используем следующие значения – 10-43 (горизон), 10-83 (вертикаль). Меню для добавления направляющих появляется, если дважды щёлкнуть по линейке слева от рабочей области.

Проверка корректность яркости цветов

Вряд ли следует описывать, как выполнить подгонку изображения под созданную область при помощи направляющих. Однако, в отношении цвета всё не так просто. Дело в том, что сумма значений, отображающихся в инструменте «Пипетка» должна быть меньше или равной 300.

В случае, если цифра превышает указанное значение, придётся выполнить цветокоррекцию. Завершается процесс подготовки макета переводом его из растрового в векторное изображение.

Ниже приводится подробная, пошаговая инструкция подготовки макета визитки: