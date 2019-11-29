Как люди добиваются успеха в жизни

Формула успеха является непостижимой, как для древних алхимиков была непостижима формула философского камня. Очень часто так бывает в жизни, что человек отдаёт всего себя работе, полностью выкладывается не жалея сил и здоровья, а достичь успеха всё никак не выходит.
А у другого всё получается без прикладывания особых усилий. Почему так получается, попробуем разобраться.
Что означает для людей само понятие-достижение успеха.
В наше время успешным считается человек достигший определённых высот, которому завидуют окружающие его люди и признают его право на лидерство. Успешными, конечно, хотят быть все, вот только далеко не у всех это получается. Да и само понятие-успех каждый понимает по своему. Для кого-то успех, это:
- огромные счета в швейцарских банках;
- автомобиль представительского класса;
- владение большим недвижимым имуществом;
- карьерный рост;
- большая зарплата.
А кому-то вполне достаточно:
- иметь любимую жену или мужа;
- дружную семью;
- возможность беспроблемно её содержать;
- пользоваться уважением родных и знакомых.
Для некоторых людей, достижения многими считающиеся успехом, являются только стартовой площадкой для достижения успеха согласно их понятиям успеха.
Стать успешным не прилагая к достижению успеха больших усилий, практически не возможно. Это и является главной ошибкой многих людей, которые надеются что им однажды повезёт и они сумеют добиться успеха в жизни. Забывая, что удача и везение сопутствует людям, тяжело и много работающим над достижением успеха.
Как же всё-таки добиться успеха.
Какой-то универсальной формулы как добиться успеха не существует. Каждый человек добившийся успеха-добивался его по своему. Есть только общие требования к людям желающим добиться успеха. Основными из них, являются:
- умение определять для себя конкретные и главное-достижимые цели и обязательно их добиваться;
- всегда верить в свои способности и собственные силы;
- прилагать все усилия к самоусовершенствованию и развитию, никогда не останавливаться на достигнутом результате;
- стараться занять определённое место в человеческом обществе, быть профессионалом в своём деле;
- быть лидером, стараться чтоб к вашему мнению прислушивались;
- владеть собственным бизнесом или занимать высокооплачиваемую должность.
При выполнении этих требований, шансы добиться желаемого успеха значительно возрастают.