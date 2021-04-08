Обзор форекс-брокера Парад Трейд, его услуг и преимуществ
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Обзор форекс-брокера Парад Трейд, его услуг и преимуществ

8 апреля 2021

Одним из ключевых этапов при начале торговли на рынке Форекс является выбор брокера. К решению данной задачи следует отнестись со всей ответственностью, так как от этого многое зависит. Одним из надежнейших брокеров Форекс, который предлагает выгодные и прозрачные условия, официальные гарантии, является компания paradtrade. Найти отзывы о парад трейд можно на сайте brokerz.icu.

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О компании

Официально компания в качестве брокера работает чуть более 10 лет, что тоже является немалым сроком для такой сферы и дополнительно говорит о надежности и серьезности.

До этого команда занималась услугами в сфере недвижимости. Затем, было принято решение попробовать свои силы в качестве брокера Форекс. И у них получилось! Те, кто не совсем понимает о том, какие функции выполняет и для чего нужен брокер, часто игнорируют или не очень серьезно относятся к его выбору. Это неправильно! Брокер Форекс – это глаза и руки трейдера на бирже.

Именно при помощи брокера он создает торговый счет, совершает сделки, выводит деньги на банковскую карту или счет. Важно, чтобы компания-брокер была надежная и предоставляла услуги по адекватным условиям.

Надежность – ключевой параметр, потому что на ее счетах трейдер размещает свои деньги. Компания paradtrade полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым современным форекс-брокерам. Она может похвастаться:

  • 10-летним успешным опытом работы в данной сфере
  • Более
  • 50 000 000 $ на торговых и инвестиционных счетах
  • Клиенты из 13 государств мира
  • Штат сотрудников из 58 профессионалов своего дела
  • 20 000 уже открытых торговых счетов.

Можно изучить отзывы о компании на сторонних сайтах, посмотреть рейтинги, упоминания в авторитетных источниках, чтобы дополнительно убедится в надежности.

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Условия

Paradtrade предлагает услуги брокера Форекс на очень выгодных условиях. Это:

  • Фиксированные спреды от 0,3 пунктов
  • Возможность использования маржинального плеча до 1:1000
  • Использование огромного количества стратегий
  • Быстрое пополнение торгового счета
  • Быстрый вывод средств с торгового счета без комиссии
  • Более 200 различных торговых инструментов
  • Быстрое исполнение ордера
  • Технический анализ
  • Актуальные новости в режиме нон-стоп и многое другое.

Для начала можно пополнить счет на минимальную сумму, чтобы посмотреть как все работает, вовремя ли выполняется вывод, нет ли проблем.

Убедившись, что все в порядке и оценив инструментарий, можно уже активно всем пользоваться и начать серьезно торговать.



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