Одна из самых успешных компаний в мире, которая поставляет качественные фильмы и сериалы — это Netflix. С каждым годом рост онлайн-кинотеатра увеличивается, как и популярность.

История Netflix

Компания появилась на свет в 1997 году, и была рассчитана на эфирное и кабельное телевидение. Netflix по праву можно назвать американским брендом, штаб-квартира которого располагается в городе Лос-Гатос, штат Калифорния (США). Основателями этой успешной компании стали Марк Рэндольф и Рид Гастинг.

Основной торговой площадкой Netflix является NASDAQ. На данный момент акции Netflix находятся в обращении, равном количеству 429 145 023, что делает ее еще более привлекательной по всему миру. Номинальная стоимость акций начинается с 0,001 доллара.

Netflix в начале своего пути предполагал сделать ставку на продажу и прокат фильмов/сериалов на DVD носителях. Но самый верный шаг, который был предпринят компанией, после чего она смогла выделиться из массы конкурентов, это только прокат фильмов, которые могли высылаться по почте в виде DVD.

Данной маркетинговой услуги еще ни у кого не было, что помогло Netflix приобрести выгодную славу и обогнать конкурентов.

Крупные акционеры Netflix

Около 60 -70% акций компании находится в свободном обращении от общего количества. Это дает значительный плюс для анализа ситуации Netflix на рынке выпущенных бумаг.

На 1 месте – Vanguard Group (4,29% доля акций от общего процента выпущенных);

На 2 месте – Morgan Stanley Invest MGMT (3,92% акций);

На 3 месте – Capital Research Global Investors (8,62% акций);

На 4 месте – T. Rowe Price Associates (8,18% акций);

На 5 месте – American Century Companies (3,58% акций);

На 6 месте – State Street Corp (3,05% акций).

Способы покупки акций компании

Если покупатель заинтересован приобрести акции через российских брокеров, то понадобится 6 млн рублей на счету, чтобы войти в статус квалифицированного инвестора. Это необходимо для защиты отечественного рынка, так как покупка будет направлена на иностранную биржу. Торги на акции Netflix проходят с 16 часов до 23 по московскому времени.

Именно поэтому многие частные инвесторы покупают акции через иностранных брокеров. Данную покупку можно совершить без особых усилий, и она станет отличной инвестицией для будущего дела.

Самые востребованные брокеры для покупок акций

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Что влияет на стоимость акций компании Netflix

Netflix зарабатывает исключительно на онлайн-кинотеатре, от которого по большей части зависит стоимость всех ценных бумаг. Поэтому цена варьируется от контента, который окажется либо успешным, либо провальным.

Ожидание новых работ компании

Не стоит забывать, что многие работы Netflix (фильмы и сериалы) порой создают настоящий ажиотаж. В частности, это касается выхода новых материалов, которых люди с нетерпением ждут. Именно поэтому интерес к бренду увеличивается, соответственно, как и цены на акции, которые могут вырасти на неопределенный процент.

Конкуренция с общественными кинотеатрами.

Онлайн-кинотеатр пользуется большей популярностью, чем общественный. Поэтому в связи со спросом на сервис Netflix, цены на платные услуги могут неплохо повыситься. Выпуская качественный контент, предпочтение отдается онлайн-сервису, нежели реальным кинотеатрам.

Определенное количество пользователей

Аудитория Netflix влияет на значительные подъемы и спады предоставляемых акций и ценных бумаг. Все зависит лишь от того, сколько людей оформляет подписку на данном сервисе. А также от всех участников, кто так или иначе вовлечен в индустрию онлайн-кинотеатра. С повышением спроса на сервис, растут и цены, и наоборот.

Курс доллара

Американская компания Netflix предоставляет платные услуги только в долларовой валюте. Поэтому снижение курса сделает выгодным оформление подписки на сервис, что привлечет больше новых клиентов. Вовлеченные потребители тесно связаны с изменением стоимости акций, которые можно будет приобрести по приятным ценам, благодаря изменениям курса доллара на бирже.

Покупка акций компании Netflix сможет стать отличным началом для финансового вложения, которое выгодно отобразится на доходах покупателя. Вкладываться стоит лишь в сервисы, которые пользуются широчайшим спросом. Как раз таким и является онлайн-кинотеатр Netflix.