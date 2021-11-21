Как делается изготовление сумок с логотипом

Сумка с собственной символикой компании – один из инструментов создания фирменного стиля и дополнительная очень эффективная реклама.

Использоваться они могут как внутри компании в качестве корпоративной экипировки, так и в качестве подарков для сотрудников. Заказывать их необходимо в специализированных компаниях, которые такие услуги предоставляют – таких, как компания ООО "Олимп" https://olimpbag.com.ua/sumki/.

Как изготавливают сумки с логотипом

Какой-то универсальной стандартной технологии, используемой повсеместно нет.

Все зависит того, что это за сумка, из какого она материала, какой именно логотип нужно нанести и так далее. Сами сумки могут быть сшиты на заказ нужного дизайна, размера, конфигурации, цвета.

Либо используются уже готовые заготовки, на которые наносится логотип заказчика. Первый вариант обойдется дороже, но вещь действительно получится эксклюзивной.

Второй вариант дешевле и это не всегда низкое качество. Все зависит от самих заготовок и того, кем, где и как они сделаны. Сами сумки могут быть произведены из таких материалов, как:

Спанбонд

Экокожа

Лен

Натуральная кожа

Нетканые материалы

Нейлон

Полиэстер и не только.

Итоговая стоимость напрямую зависит не только от размера и конфигурации сумки, но и использованных материалов. Для нанесения логотипа на сумку используются разные технологии.

Чаще всего это:

Шелкотрафаретная печать

Вышивка

Гравировка на замке или другой фурнитуре и так далее.

Важно, независимо от того для чего именно такая сумка нужна, для внутреннего корпоративного использования или в качестве сувенирной продукции для клиентов и деловых партнеров, выпускать качественную продукцию.

Она должна быть не просто яркая и красивая, а еще и практичная, качественная, долговечная, не источать какие-то неприятные химические запахи.

Все материалы и краски, использованные для изготовления сумок с логотипами, должны быть экологически чистыми и безопасными.

Где заказать изготовление сумок с логотипом

Это не так сложно. Есть специализированные компании, предлагающие такие услуги.

Причем, их много и в регионах. Правда, не всегда качество высокое, либо не устраивают цены, так как они завышены.

Ни то, ни другое проблемой не является, так как исполнителя, предлагающего качественное выполнение заказа и адекватные расценки можно найти благодаря интернету, даже если он находится в другом городе или регионе. Когда заказ будет готов, его можно будет забрать самостоятельно или через доставку.

Это удобно и выгодно. Главное, предварительно проверить репутацию компании, почитать отзывы.