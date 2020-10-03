Как правильно посчитать транспортный налог

Если у вас имеется машина, официально зарегистрированная в ГИБДД, то в соответствии с законом возникает и обязанность оплаты транспортного налога. Об этом сказано в статье 357 Налогового Кодекса РФ.

Следует помнить, что оплату следует производить самостоятельно один раз в год. Сумма исчисляется налоговой службой на основании сведений о вашем транспортном средстве, которые были переданы ей из ГИБДД.

К транспортному средству (ТС) относятся не только автомобили, но и другие средства передвижения, оснащенные двигателем.

Величина сбора зависит от мощности двигателя и класса автосредства. В случае неуплаты налога в установленные сроки к автовладельцу могут применить штрафные санкции.

Добросовестный налогоплательщик может дождаться извещения из налоговой службы и оплатить сумму, указанную в нем. Но в последнее время все большей популярностью стал пользоваться онлайн-сервис, значительно облегчающий жизнь автовладельца.

Воспользоваться услугой «Калькулятора транспортного налога онлайн» можно на официальном сайте ГИБДД и некоторых других сайтах, например Jemo.Ru. Данным калькулятором могут пользоваться как физические, так и юридические лица.

Он дает возможность автоматически посчитать предполагаемую сумму налога и спланировать будущие расходы заранее. В него заложены все актуальные показатели налоговых ставок.

Вам следует зайти в онлайн-калькулятор и заполнить все окна, которые там предложены. Нужно будет сообщить следующие сведения:

Регион, где зарегистрировано ТС; Год, за который производится оплата; если машина у вас во владении находится неполный год, то будет учтено реальное время владения, выраженное в месяцах; Какое именно транспортное средство у вас зарегистрировано. Например, легковой автомобиль; Мощность двигателя в лошадиных силах. Уточнить мощность можно в паспорте транспортного средства.

Калькулятор сам учтет налоговую ставку в соответствии с региональными законодательными нормативами. Введет при необходимости повышающий коэффициент для автомобилей экстра-класса, стоимость которых более 3 млн. рублей.

Следует обратить внимание на такие моменты: калькулятор дает округленную до рубля сумму и не учитывает те налоговые льготы, на которые автовладелец имеет право.

Онлайн-калькулятор очень прост в использовании. Интерфейс его доступен даже начинающему пользователю. Результат выдается сразу. Владелец ТС сразу видит, какую сумму ему нужно приготовить для уплаты налога.

Калькулятор дает возможность просчитать размер транспортного налога для любого региона России.

Обратите внимание! Налоговый сбор следует уплатить даже тогда, когда транспортное средство ремонтируется или не используется по другой причине.

На онлайн-калькуляторе можно проверить размер налогов и прошедшие годы (с 2004).

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как рассчитать налог на машину.