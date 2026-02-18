Журналистское образование: какие бывают профили и специализации

В вузах журналистику изучают по программе бакалавриата (направление 42.03.02 «Журналистика»). После получения диплома можно поступить в магистратуру и выбрать более узкую специализацию. Подробнее про Факультет журналистики в Москве можно узнать на странице ГИТРа, где представлена информация о программе бакалавриата, правилах приёма и особенностях обучения на журфаке.

Основные направления в бакалавриате

Первый курс можно назвать универсальным, потому что программа обучения строится вокруг изучения основ профессии.

Студенты, например, учатся писать и редактировать тексты, знакомятся с историей журналистики.

На втором курсе им уже предлагается выбрать конкретную специализацию.

Вот самые популярные варианты:

Периодическая печать. Ее база и основа – работа с текстами. Студентов учат писать статьи, правильно оформлять публикации.

Телевизионная журналистика. Студентами осваиваются такие навыки, как:

Съемка и монтаж видео.

Написание сценариев для передач.

Ведение эфиров и интервью.

Работа с телеоборудованием.

Выпускникам этого направления открыта дорога на телевиденье.

Радиожурналистика. Студенты учатся:

Записывать и обрабатывать аудио.

Вести прямые эфиры.

Создавать подкасты.

Направление позволяет плотно работать со звуком.

Интернетжурналистика. Подходит тем, кто планирует работать в онлайнсреде. После учебы выпускники умеют:

Писать и оформлять тексты для сайтов.

Работать с системами управления контентом (CMS).

Создавать мультимедийные материалы.

Продвигать контент в соцсетях.

Профессия востребованная и, как правило, хорошо оплачивается.

Фотожурналистика. Как правило, это направление выбирается студентами, которые любят рассказывать истории с помощью фотографий. В его рамках осваивают:

Репортажную и художественную съемку.

Обработку фото в профессиональных программах.

Создание визуальных историй (серий снимков с сюжетом).

Работу с фототехникой.

Студент получает возможность выбора специализации.

Но в любом случае он научится искать и проверять информацию, работать с источниками.

Учеба в магистратуре: узкие специализации

После освоения основ студент можно углубиться в конкретную область.

Чаще это происходит при поступлении в магистратуру. Популярные направления: