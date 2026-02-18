Журналистское образование: какие бывают профили и специализации
Журналистское образование: какие бывают профили и специализации

18 февраля 2026

В вузах журналистику изучают по программе бакалавриата (направление 42.03.02 «Журналистика»). После получения диплома можно поступить в магистратуру и выбрать более узкую специализацию. Подробнее про Факультет журналистики в Москве можно узнать на странице ГИТРа, где представлена информация о программе бакалавриата, правилах приёма и особенностях обучения на журфаке.

Основные направления в бакалавриате

Первый курс можно назвать универсальным, потому что программа обучения строится вокруг изучения основ профессии.

Студенты, например, учатся писать и редактировать тексты, знакомятся с историей журналистики.

На втором курсе им уже предлагается выбрать конкретную специализацию.

Вот самые популярные варианты:

  • Периодическая печать. Ее база и основа – работа с текстами. Студентов учат писать статьи, правильно оформлять публикации.
  • Телевизионная журналистика. Студентами осваиваются такие навыки, как:
  • Съемка и монтаж видео.
  • Написание сценариев для передач.
  • Ведение эфиров и интервью.
  • Работа с телеоборудованием.

Выпускникам этого направления открыта дорога на телевиденье.

  • Радиожурналистика.

    Студенты учатся:

  • Записывать и обрабатывать аудио.
  • Вести прямые эфиры.
  • Создавать подкасты.

Направление позволяет плотно работать со звуком.

  • Интернетжурналистика.

    Подходит тем, кто планирует работать в онлайнсреде. После учебы выпускники умеют:

  • Писать и оформлять тексты для сайтов.
  • Работать с системами управления контентом (CMS).
  • Создавать мультимедийные материалы.
  • Продвигать контент в соцсетях.

Профессия востребованная и, как правило, хорошо оплачивается.

  • Фотожурналистика.

    Как правило, это направление выбирается студентами, которые любят рассказывать истории с помощью фотографий. В его рамках осваивают:

  • Репортажную и художественную съемку.
  • Обработку фото в профессиональных программах.
  • Создание визуальных историй (серий снимков с сюжетом).
  • Работу с фототехникой.

Студент получает возможность выбора специализации.

Но в любом случае он научится искать и проверять информацию, работать с источниками.

Учеба в магистратуре: узкие специализации

После освоения основ студент можно углубиться в конкретную область.

Чаще это происходит при поступлении в магистратуру. Популярные направления:

  • Расследовательская журналистика.
  • Спортивная журналистика.
  • Деловая (экономическая) журналистика.
  • Международная журналистика.
  • Научная журналистика.
  • Корпоративная журналистика.
  • PR и связи с общественностью.



