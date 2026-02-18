Журналистское образование: какие бывают профили и специализации

В вузах журналистику изучают по программе бакалавриата (направление 42.03.02 «Журналистика»). После получения диплома можно поступить в магистратуру и выбрать более узкую специализацию. Подробнее про Факультет журналистики в Москве можно узнать на странице ГИТРа, где представлена информация о программе бакалавриата, правилах приёма и особенностях обучения на журфаке.
Основные направления в бакалавриате
Первый курс можно назвать универсальным, потому что программа обучения строится вокруг изучения основ профессии.
Студенты, например, учатся писать и редактировать тексты, знакомятся с историей журналистики.
На втором курсе им уже предлагается выбрать конкретную специализацию.
Вот самые популярные варианты:
- Периодическая печать. Ее база и основа – работа с текстами. Студентов учат писать статьи, правильно оформлять публикации.
- Телевизионная журналистика. Студентами осваиваются такие навыки, как:
- Съемка и монтаж видео.
- Написание сценариев для передач.
- Ведение эфиров и интервью.
- Работа с телеоборудованием.
Выпускникам этого направления открыта дорога на телевиденье.
- Радиожурналистика.
Студенты учатся:
- Записывать и обрабатывать аудио.
- Вести прямые эфиры.
- Создавать подкасты.
Направление позволяет плотно работать со звуком.
- Интернетжурналистика.
Подходит тем, кто планирует работать в онлайнсреде. После учебы выпускники умеют:
- Писать и оформлять тексты для сайтов.
- Работать с системами управления контентом (CMS).
- Создавать мультимедийные материалы.
- Продвигать контент в соцсетях.
Профессия востребованная и, как правило, хорошо оплачивается.
- Фотожурналистика.
Как правило, это направление выбирается студентами, которые любят рассказывать истории с помощью фотографий. В его рамках осваивают:
- Репортажную и художественную съемку.
- Обработку фото в профессиональных программах.
- Создание визуальных историй (серий снимков с сюжетом).
- Работу с фототехникой.
Студент получает возможность выбора специализации.
Но в любом случае он научится искать и проверять информацию, работать с источниками.
Учеба в магистратуре: узкие специализации
После освоения основ студент можно углубиться в конкретную область.
Чаще это происходит при поступлении в магистратуру. Популярные направления:
- Расследовательская журналистика.
- Спортивная журналистика.
- Деловая (экономическая) журналистика.
- Международная журналистика.
- Научная журналистика.
- Корпоративная журналистика.
- PR и связи с общественностью.