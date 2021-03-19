Обзор обучающей программы Коучинг на миллион долларов от Андрея Парабеллума

На сегодняшний день у многих людей сложилось мнение, что коучинг – это всего лишь одна из разновидностей заработка на слишком доверчивых людях, которые решили заниматься бизнесом.

В определенной степени эта сфера является лакомым куском для разных мошенников, однако существуют действительно полезные вещи в области коучинга, которые помогают людям, и этому может обучить, к примеру, программа от Андрея Парабеллума, которая называется “Коучинг на миллион долларов”.

Что это за программа

Это комплекс знаний, который позволяет достигать действительно больших продаж, причем без потери репутации или излишних затрат энергии. Многие отмечают гибкость этой программы, поскольку она подходит как для относительных новичков, так и для тех, кто уже сравнительно давно занимается таким бизнесом.

Впрочем, важно понимать, что для тех, кто вообще не ориентируется в теме и ничем таким никогда не занимался, этот продукт не подойдет.

Программа именно для людей, которые хорошо ориентируются в инфобизнесе, поскольку сами давно плавают в этом океане возможностей. Программа заключается в том, что сначала выполняется делегирование подходящим людям ответственных задач, затем – масштабирование, в ходе которого человек учится хорошо производить планирование в глобальном масштабе и не только.

Затем идет привлечение клиентов и продажи. Наконец, идет ведение, когда довольные клиенты приводят новых. Всему этому и учит программа “Коучинг на миллион долларов”.

В чем преимущества этой программы

По сути, это своеобразная среда поддержки для развития. Если человек хочет преуспеть в увеличении продаж, в увеличении популярности себя и своей компании, то ему определенно стоит обратить внимание на это предложение.

К тому же, оно выгодное относительно многих других и предлагает реальные технологии.

Если есть бизнес и планируется его расширить, но нет полной уверенности в том, что все делается правильно, равно как и в том, что вообще стоит двигаться в конкретном направлении, человеку могут понадобиться достижения, что представлены в этой программе.

Так что выучиться на высококлассного специалиста по продажам, либо же повысить свои навыки уже будучи таковым стоит многим, если, конечно, человек чувствует в себе талант к этому и потенциал для развития этого таланта и доведения навыков до совершенства.