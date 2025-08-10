Технология разработки корпоративных сайтов
Технология разработки корпоративных сайтов

10 августа 2025

Корпоративными сайтами называются веб-ресурсы, которые представляют компанию в интернете. Они как визитная карточка, формируют позитивный имидж. С их помощью привлекаются партнеры, клиенты, инвесторы. Поддерживается с ними обратная связь. Вместе с коммуникациями и презентацией компании, продвигаются ее товары и услуги. Сайт может быть отдельно или одновременно визиткой, корпоративным порталом, каталогом, промо-сайтом. Разработкой специализированных корпоративных сайтов под ключ занимается компания thetagroup.ru.

Особенности и требования

В разработке корпоративного сайта выполняется последовательность этапов, учитывая требования технического задания, используя ряд инструментов.

Цель – отражать ценность компании, заниматься продвижением продуктов, коммуницировать с клиентами и партнерами (инвесторами).

Разрабатывается структура в соответствии с требованиями:

  • Презентовать компанию – с историей, миссией, ценностями, достижениями, контактами.
  • Формировать общественный и социальный имидж.
  • Создавать репутацию привлекательности для целевой аудитории своими уникальными предложениями.
  • Коммуницировать с медиа.

В зависимости от задуманного уровня иерархии и функциональности, выбираются системы, управляющие сайтом – CMS: wordpress, wordpress, Drupal, Joomla...

Или более простой вариант – использование конструкторов с готовыми шаблонами, типа многофункциональной Тильды.

Последовательность этапов

Выполняются следующие действия:

  • Этап планирования и анализа. Определение целей и задач, целевой аудитории, функциональности, дизайна. Анализируются конкуренты, имеющийся контент при наличии.
  • Разработка дизайна, верстка. Формирование эстетической привлекательности, уникального стиля. Учитывается адаптивность к разным устройствам.
  • Разрабатывается контент – уникальный, информативный и привлекательный. В виде текстов, описаний товаров и услуг, тематических статей и новостей, видео и фотоматериалов. Оптимизация контента с ключевыми словами к требованиям поисковых систем.
  • Тестируется и оптимизируется структура, корректная работа, функциональность. Регулируется, как быстро загружаются страницы, насколько удобна навигация по сайту для пользователей, как работает обратная связь.
  • Сформированный сайт публикуется в интернете, запускается в работу. Размещение его на определенном сервере одного из хостингов в выбранной доменной зоне.

Проверяется работа сайта в сети, обратная связь. В дальнейшем выполняется его продвижение в поисковых системах для видимости перед целевой аудиторией, и привлечения клиентов, роста продаж.



