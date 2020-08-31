Хенгеры - эффективная реклама на дверных ручках

Современные рекламные возможности практически безграничны. Одним из простых, но наиболее эффективных и бюджетных вариантов рекламной полиграфии являются рекламные хенгеры — небольшие таблички, которые удобно повесить на ручку двери.

Хенгер выглядит как крючок или сплошное изделие с отверстием.

Эти носители становятся всё более востребованными. Причины — в их яркости, лаконичности, выразительности.

Немного из истории

Изначально дорхенгерам была отведена лишь информационная роль предупредительных табличек в отельном бизнесе. Их вывешивали на ручку двери в качестве предупреждения персоналу об отдыхе клиентов или, напротив, необходимости убрать гостиничный номер.

Потом сфера применения дорхенгера существенно расширилась. Их стали использовать в качестве рекламной площадки службы такси, общественного питания, химчисток и т.д.

Подвес или крючок хенгеров можно без проблем зацепить за поручень или дверную ручку. При этом человек обязательно обратит внимание на такую рекламу. Простота испрлнения и бюджетная цена изготовления повысили популярность хенгеров.

Выгоды для заказчика

Этот вид полиграфии считается новым вариантом привлечения аудитории. Размещение таких носителей на ручках дверей офисных помещений и жилых зданий, происходит оперативно, не страдает при этом и внешний вид дверей.

Человек обязательно обратит внимание на дорхенгер, прочитает информацию. Акция или событие поэтому не останутся незамеченными.

Дорхенгеры имеют ряд преимуществ:

отлаженная технология и скорость печати;

выразительность и различные варианты дизайна;

быстрота размещения, широкий охват;

демократичная цена.

Способы печати

Печать хенгеров может быть осуществлена цифровым или офсетным способом, оба способа печати имеют высокую чёткость изображений и текста.

Для партий от 500 штук лучше применить офсет, для более мелкого заказа — цифровую печать, из преимуществ которой можно отметить возможность внести коррективы в шаблон на любом этапе изготовления.

Для печати дорхенгеров используют мелованную бумагу либо картон. Исполнение может быть в любом дизайне и цветовой гамме, увеличивает срок службы ламинирование изделий.

Для заказа хенгеров и других видов полиграфии рекомендуется обратиться в профессиональную типографию, специалисты которой выполнят качественно и оперативно полный цикл работ — от разработки макета до печати тиража и доставки клиенту.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про хенгеры.