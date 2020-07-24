Юридические особенности получения наследства в США

Сегодня на территории Российской Федерации и многих стран Союза Новых Государств проживают люди, которые имеют родственные связи за рубежом. К примеру, если Ваш дядя или тётя, проживающая в США, вдруг скоропостижно скончалась, наследство ещё нужно суметь получить. Безусловно, процедура вступления в наследственные права за рубежом отличается от подобной ситуации в СНГ. Проблема дополнительно усложняется ещё и тем, что наследник не обладает достаточным уровнем знания иностранного языка.

К примеру, подавляющее большинство обывателей даже не подозревают о том, что за наследство в США придётся заплатить налоги (и не только). Чтобы не поиметь дополнительных проблем с законом, настоятельно рекомендуем привлечь на свою сторону специалистов (квалифицированных профильных юристов компании evroadvokaty.ru), которые и обеспечат грамотную правовую поддержку.

Документы, которые потребуется собрать

Как правило, пакет документов состоит из следующих позиций:

справка о смерти;

паспорт наследника;

свидетельства, которые подтверждают права наследника на наследство;

документы, прямо доказывающие родственные связи с наследодателем.

Вполне может оказаться так, что за наследство будут бороться и другие весьма дальние родственники. Только благодаря юридической помощи Вы сможете отстоять собственные права.

Помните о том, что в случае получения наследства, наследник также наследует и долговые обязательства. Особенно ярко эта ситуация представлена в ЕС. Оплата долгов и налогов – обязательный элемент вступления в наследование.

Даже если Вы обладаете базовым знанием английского, профессиональная помощь всё равно потребуется, так как все документы должны быть легализованы (переведены на англ. яз и апостилированы).

Сфера ответственности, которую может предложить профессионал

Если в выборе профильного юриста Вы ориентируетесь на специалистов, ведущих свою деятельность на территории нескольких государств, Вы можете получить следующую помощь:

помощь в подготовке и переводе всей необходимой документации;

составление исковых заявлений;

досудебные урегулирования споров;

защита интересов клиента в суде;

помощь с международными перелётами и размещением в стране получения наследства;

помощь в переоформлении недвижимости и т.д.

Самостоятельно постичь все тонкости наследного законодательства иностранного государства вряд ли удастся. Отсутствие проблем гарантируется внимательным и скрупулёзным выбором профессионала, представляющего Ваши интересы:

В видео рассказывается о налоге на наследство в США: