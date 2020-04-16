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Характеристики шлакоблока и его виды

16 апреля 2020

Это строительные блоки, для производства которых используются различные промышленные отходы. Это могут быть куски кирпича, шлака, керамзита, камней, измельчённый гравий и т. д.

То есть в какой-то момент, вместо того, чтобы выбрасывать это в мусор, кто-то решил сделать из них блоки. Получился очень качественный строительный материал, который обрел широкое применение.

В основном сооружают из него частные жилые дома и хозяйственные постройки. Материал не подходит для монументального строительства. Из известных сооружений, построенных из данного материала можно вспомнить гараж Эрмитажа. Его возвели в 1910 году, и здание стоит до сих пор. По доступным ценам шлакоблок в Одессе предлагает база стройматериалов https://odessa.kub.in.ua/kladochnye-materialy/shlakoblok/.

Преимущества и недостатки

К главным преимуществам можно отнести такие качества, как:

  • хорошая геометрия
  • быстрая скорость строительства
  • негорючесть
  • низкая стоимость из-за доступности и дешевизны компонентов

Для того, чтобы возвести из такого материала какую-то хозяйственную постройку, например, гараж, сарай или забор, необязательно вообще иметь опыт в строительстве.

А вот при строительстве жилого дома лучше не рисковать и все-таки привлечь к работе опытных профессионалов. К недостаткам материала можно отнести:

  • высокую теплопроводность
  • сложность обработки (когда необходимо отрезать нужный кусок)
  • большой вес
  • количество циклов заморозки и разморозки 15-35 (то есть простоят такие дома не очень долго без дополнительной обшивки стен).

Однако большинство недостатков корректируемы. Например, можно обшить стены тепло- и гидроизоляционным материалом, чтобы защитить их и существенно продлить срок службы.

Виды шлакоблока

Различают следующие виды шлакоблока:

  • Полнотелые и пустотелые. Полнотелые тяжелые и прочные. Используются при строительстве фундаментов, несущих колонн. Они хорошо справляются с большими нагрузками. Пустотелые применяют для возведения внешних стен и внутренних перегородок.
  • Облицовочные шлакоблоки. Они выполняют исключительно декоративную и немного защитную функцию. Могут быть разного цвета, имитировать колотый и рваный кирпич. Используются как для облицовки фасада зданий, так и заборов.

В зависимости от того, что именно предстоит сделать, необходимо выбрать подходящий вид шлакоблока. Лучше, чтобы он был произведен в заводских, а не в кустарных условиях. Это повышает гарантии качества.



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