На какой бирже начать работать начинающему фрилансеру?

Фриланс – это отличная возможность увеличить свой доход. При этом не потребуется устраиваться на дополнительную работу, хотя налоги с дохода от фриланс-деятельности государству заплатить всё же придётся (закон о самозанятых). Настоятельно рекомендуется заниматься фрилансом в рамках специальных бирж (сайты, обеспечивающие взаимодействие заказчиков и исполнителей). Биржа является гарантом оплаты труда фрилансера.

Здесь Вы сможете найти полезную информацию о биржах фриланса, о старте работы на них. Ниже представим 5 бирж, которые заслуживают внимание начинающего фрилансера в первую очередь.

Топ-5 бирж для русскоязычного фрилансера

Имеет смысл зарегистрироваться на:

kwork.ru;

workzilla.ru;

freelancehunt.com;

fl.ru;

weblancer.net.

Регистрация на каждой площадке предельно проста и не затребует много времени. Важно подчеркнуть, что чем шире фрилансер описывает себя в анкете (не только навыки, но и место проживания, уровень образования и т.д.), тем больше у него шансов получить привлекательный заказ.

На kwork.ru все предложения обладают одной ценой – 500 рублей. Однако существует возможность подключения дополнительных платных опций. Также можно предложить заказчику для выполнения поставленной задачи несколько кворков. Присутствуют три стандарта – Бизнес, Стандартный и Экономный. Биржа берёт себе в качестве комиссии 20%.

Workzilla.ru – идеальная биржа для старта, чтобы понять как выстраивается рабочий процесс. Хорошие деньги удастся заработать только после накопления высокого рейтинга. А, зарабатывая рейтинг, придётся выполнять задания практически бесплатно (низкая цена за ТЗ + процент от биржи за вывод средств).

Полноценные биржи для фриланса

«Полноценными» называют биржи, которые построены по типу тематических социальных сетей. Инфраструктура на freelancehunt, fl.ru, weblancer.net позволяет взаимодействовать заказчикам и исполнителям без каких-либо затруднений.

Минусом таких площадок является необходимость приобретения Про-аккаунтов.

В теории заказы доступны и держателем бесплатных учётных записей. Однако по факту получить привлекательный заказ на них практически невозможно – заказчики ориентируются на профиков, а доступные «крохи» расхватываются втечение нескольких минут после публикации в фиде биржи.

В видео рассказывается о том, как урвать свой первый заказ на фриланс-бирже: