Характеристики и советы по выбору карбоновых чехлов для iPhone 12

Любой смартфон нуждается в эффективной защите от механических повреждений. В особенности, защита нужна лидеру рынка – айфону. По своим характеристикам он незначительно опережает ближайших преследователей. Однако цена его ощутимо выше. То же касается и ремонта данных гаджетов. Логичнее изначально вложиться в защиту гаджета, чем в последующем регулярно тратить деньги на восстановление дисплея, корпуса и т.д.

Не стоит ориентироваться в покупке исключительно на кевларовые чехлы для айфон 12 по целому ряду причин. Кевлар – материал, который теряет прочность при температурных перепадах. Чехлы из карбона существенно прочнее. Кроме того, визуально карбоновые чехлы более привлекательны.

Преимущества карбоновых чехлов

Из плюсов защитного бампера или накладки из карбона следует выделить:

высокие показатели прочности;

минимальный вес;

эстетический внешний вид;

возможность гармоничного комбинирования с другими материалами (кожа, например).

Необходимо понимать, что карбоновый чехол сам по себе не способен должным образом обеспечить всестороннюю защиту устройству. К примеру, дешёвые китайские аналоги не защищают смартфон должным образом.

Обращайте внимание на стенки карбонового чехла – их толщина должна быть увеличенной. Именно эта особенность и гарантирует высокие показатели прочности (а, следовательно – защиты).

Поверхность карбонового чехла располагает характерным принтом. Напомним, карбоном называют углепластик – углеродные волокна, которые обретают пространственную форму за счёт использования компаунда (полимерной смолы).

Стилизация карбоновых чехлов

Визуальная эстетика чехлов из карбонового волокна обеспечивается за счёт декора. В его роли может выступать, например, герб Российской Федерации (весьма востребованная модель сегодня).

Нередко карбоновые чехлы дополняются натуральной кожей (в том числе используется кожа питона, крокодила).

Мастера даже осуществляют инкрустацию драгоценными и полудрагоценными камнями.

Результатом становится чехол, способный не только защитить смартфон от повреждений при падении, но продемонстрировать окружающим статус своего владельца.

В видео показан противоударный чехол из карбона: