Обзор услуг печати большого объема документов от типографии «Копировальня»

Несмотря на то, что принтеры есть в большинстве офисов, а также дома у частных лиц, в некоторых случаях требуется печать большого объема документов. В этом случае целесообразно обратиться к профессионалам. Типография «Копировальня» отлично подойдет для этих целей.

О компании

Типография «Копировальня» — это многофункциональный центр цифровой, инженерной и широкоформатной деятельности. В числе предоставляемых услуг – печать документов в любых количествах. Объемы могут быть очень большими. Клиент получит качественно напечатанные документы в срок с официальными гарантиями.

Типография «Копировальня» использует в работе более 30 печатных устройств, начиная от небольших принтеров для печати стандартных документов формата А4, заканчивая профессиональными установками.

Более 500 организаций являются постоянными клиентами, регулярно обращаясь сюда, когда необходимо распечатать очередную партию документов. Помимо самой печати, доступны услуги постпечатной обработки, если они требуются клиенту. Это:

брошюровка

ламинирование

фальцовка и многое другое.

С полным списком доступных услуг можно ознакомиться на сайте. Услугами компании могут воспользоваться заказчики, которые находятся в других городах и даже регионах, если объемы большие, нужно высокое качество и адекватные цены.

Ведь есть доставка. По всем возникающим вопросам можно обратиться по номеру телефона: +7 (499) 283-39-98. Менеджер внимательно выслушает, сделает расчет стоимости, сориентирует по срокам.

Услуги

Типография «Копировальня» предлагает печать документов следующих форматов:

А0

А1

А2

А3

А4

Сама печать на листе может быть односторонняя или двусторонняя, черно-белая или цветная. Стоимость черно-белой односторонней печати для формата А4 составляет всего 1,96 рублей. Это, если сравнивать с локальными точками, где предоставляют такие услуги, в разы дешевле.

На сайте компании есть специальная форма, заполнив которую можно самостоятельно рассчитать стоимость услуги. Необходимо указать цвет чернил, формат, количество листов, дополнительные услуги, если они потребуются и нажать на кнопку «Рассчитать». Это быстро и удобно.

Клиентами компании могут организации, которым необходимо в большом количестве распечатать договора, рекламные материалы, презентации и т. д. Также это могут быть частные лица, которым нужно распечатать дипломные и другие студенческие работы и многое другое.