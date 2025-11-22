Иск мандамус — что это
образ жизни – креатив

Иск мандамус — что это

22 ноября 2025

Иск мандамус является средством в англо-саксонском праве, с помощью которого суд обязывает чиновника либо государственный орган выполнить обязанность по закону.

Применяется он в случае, если те уклоняются от действий, которые должны совершить. На территории России прямого аналога не существует, но по смыслу он схож с требованием о понуждении к совершению определенных действий.

xw0uyzzx

Правовая природа и назначение иска мандaмус

Иск mandamus представляет собой судебное распоряжение, которое заставляет в обязательном порядке госорган или чиновника выполнить четко определенную законом обязанность.

Главное условие иска заключается в том, что обязанность не должна предоставлять чиновнику свободу выбора. Суд не вмешивается в дискрецию, то есть он не может приказать принять решение какого-либо содержания, но в его силах обязать рассмотреть заявление, провести регистрацию документа, а также выдать акт предписанный законом.

Для применения иска мандамус необходимо соблюдение нескольких строгих критериев, а именно обязанность должна быть четко сформулированной и прописана законом.

При этом право заявителя должно быть очевидным, а бездействие органа признано неправомерным, иных способов защиты также не должно быть. Подобный механизм делает работу власти прозрачнее, не позволяя чиновникам прятаться за формальностями и способствует оперативному восстановлению права, которое было нарушено, особенно в тех случаях, когда органы намеренно затягивают с принятием решений.

dlxovmwr

Российские аналоги и практика применения

Несмотря на то, что термин «mandamus» в российском праве отсутствует, его функциональный аналог давно существует в рамках КАС РФ.

Граждане в праве подать административный иск о признании бездействия незаконным и о понуждении органа к выполнению определенного обязательства.

На практике такие иски используются для:

  • Получения паспорта, необходимых справок, лицензий и прочих важных документов;
  • Понуждения органов не только принять, но и рассмотреть заявление;
  • Исполнения решения суда, которое было вынесено ранее;
  • Устранения задержек в предоставлении госуслуг, без каких-либо веских причин;
  • Внесения данных граждан в государственные реестры.

Суды России подробно проверяют, действительно ли обязанность является прямой и не имеет никаких альтернатив, не вмешивается ли требование в сферу усмотрения властей и действительно ли исчерпаны другие способы защиты.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Выбор правильной лампы для маникюра напрямую влияет на качество и долговечность покрытия. Мощность и тип...
  • Алексей: Корпоративные хранилища данных действительно становятся ключевым инструментом для компаний, стремящихся...
  • Алексей: Современные компании всё чаще выбирают гибридные решения для хранения и обработки персональных данных,...
  • Алексей: Правильный выбор оборудования для маркировки напрямую влияет на скорость и стабильность производственных...
  • Алексей: Очень полезный и структурированный обзор — особенно ценно, что учтены и конструктивные особенности...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика