Требуется ли допуск СРО для проектирования и монтажа систем видеонаблюдения

Саморегулируемые организации СРО ранее обязаны были получать допуск ко всем без исключения проектным и монтажным работам для систем видеонаблюдения. Но с 2011 года такой допуск остался обязательным только для ограниченного списка работ и отраслей, в соответствии с 624 приказом Минрегиона.

Более подробную информацию про необходимость допуска СРО на монтаж видеонаблюдения можно узнать на сайте компании https://stroyurist.ru/blog/dopusk-sro-na-ustanovku-i-montazh-videonablyudeniya/.

Когда требуется допуск, и когда не требуется

Приказ 624 включает обширный перечень работ для систем видеонаблюдения, которые охватывают инженерные изыскательские работы, подготовительные работы для проектной документации, работы по проектированию, строительные, монтажные и пусконаладочные работы, работы по ремонту капитальному и по реконструкции.

Весь этот перечень выделяет, в том числе те работы, для которых до сих пор осталась необходимость саморегулируемым организациям оформлять допуск на проектные, монтажные и пусконаладочные работы.

И все же, до сих пор часто происходит путаница в трактовке приказа как среди СРО, так и в решениях судов, которые назначаются для разбирательства по этой теме.

Однозначным для всех остается необходимость оформлять допуск СРО при работах по проектированию, монтажу и пусконаладочным работам для систем видеонаблюдения в особо опасных объектах.

Но из этого списка особо опасных определенно выделяются только АЗС и АЭС. К остальному списку особо опасных объектов идет отсылка к статье 48, которая находится в кодексе градостроения.

Тем не менее окончательные подтверждения находятся уже только в многочисленных судебных решениях и разъяснениях по этому поводу.

Дальше считается, что освобождаются СРО от обязательного оформления допуска только на не опасных и действующих в эксплуатации объектах.

А требуется обязательное оформление допуска на всех строящихся, вновь вводимых объектах, и объектах после реконструкции и капитального ремонта.

При этом, для всех даже положительных решений судов по освобождению от обязательного допуска СРО к проектным, монтажным, и пусконаладочным работам по системам видеонаблюдения, обязательным является внесение такого вида деятельности СРО в уставные и регистрационные документы ООО и ИП при их регистрации и внесение соответствующих видов деятельности в коды КВЭД.

При таких отметках в регистрационных документах СРО будут иметь возможность освобождаться от необходимости оформления допуска.

А на объектах строящихся, капитально ремонтируемых и реконструируемых, допуск придется оформлять.