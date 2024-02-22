Выгодная аренда телефонных номеров от HotTelecom

Бесперебойная и уверенная связь – залог успеха. Виртуальный номер – связь через интернет с любым телефонным номером во всех уголках планеты, независимо от своего местонахождения. При этом в момент звонка можно не иметь связи с интернетом, если есть соответствующий аппарат.

Такой номер может подчеркнуть принадлежность к определенному региону или стране. А номера 8-800 вызывают доверие целевых клиентов, их уверенность в надежности и солидности вашего бизнеса, обеспечивают наращивание их трафика.

При этом выбранные номера можно брать на время в аренду, по прошествии перерыва во времени снова арендовать. Широкий набор услуг такой связи предоставляет авторитетная на рынке компания HotTelecom. Информация о полном спектре ее услуг наглядно представлена тут.

Разнообразие услуг виртуальной связи с Хот Телеком

Арендовать номера из огромного списка можно на длительный период, на короткое время – сутки, неделя, месяц, или на совершение отдельной операции.

При этом вам не потребуется новая SIM-карта. Связь обеспечивается с помощью voip-телефонии, используя SIP-протоколы с поддержкой на удаленных серверах. В перечне предоставляемых услуг компании наиболее популярные и востребованные:

Номер для разового получения СМС с целью регистрации на сайтах, в любых социальных сетях (в том числе блокируемых в регионе), мессенджерах. Номер будет в вашем распоряжении, пока вы не зарегистрируетесь.

Номер 0-800 для долгосрочного пользования, или на запланированный период. Обеспечит прием звонков бесплатно для звонящих абонентов. Вы можете принять любое, или оговоренное количество разговоров независимо от того, где находитесь.

Набор дополнительных номеров для виртуального офиса, расширив таким образом функционально отдел продаж или колл-центр, взаимодействие структуры в крупной компании.

Пользоваться мобильным номером любого оператора, не имея СИМ-карты, не привязываясь самому к региону.

Номер на определенное время для верификации в каком-либо сервисе по телефону. Это особенно удобно, когда нужно верифицироваться многократно в большом числе сервисов.

Виртуальные номера, чтобы пройти регистрацию не по СМС, а по звонку.

Этот спектр неполный: доступны облачные АТС, номера любой страны, городские номера какого угодно мегаполиса (многие любят указывать московские номера).

Как заказать услугу

Это нетрудно сделать, зарегистрировавшись на сайте сервиса HotTelecom. Определиться с необходимой функцией, при необходимости получить консультацию.

Ознакомиться с тарифами, условиями аренды. Выбрать удобный режим, и пользоваться, успешно продвигая свой бизнес.