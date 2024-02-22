Выгодная аренда телефонных номеров от HotTelecom

Бесперебойная и уверенная связь – залог успеха. Виртуальный номер – связь через интернет с любым телефонным номером во всех уголках планеты, независимо от своего местонахождения. При этом в момент звонка можно не иметь связи с интернетом, если есть соответствующий аппарат.
Такой номер может подчеркнуть принадлежность к определенному региону или стране. А номера 8-800 вызывают доверие целевых клиентов, их уверенность в надежности и солидности вашего бизнеса, обеспечивают наращивание их трафика.
При этом выбранные номера можно брать на время в аренду, по прошествии перерыва во времени снова арендовать. Широкий набор услуг такой связи предоставляет авторитетная на рынке компания HotTelecom. Информация о полном спектре ее услуг наглядно представлена тут.
Разнообразие услуг виртуальной связи с Хот Телеком
Арендовать номера из огромного списка можно на длительный период, на короткое время – сутки, неделя, месяц, или на совершение отдельной операции.
При этом вам не потребуется новая SIM-карта. Связь обеспечивается с помощью voip-телефонии, используя SIP-протоколы с поддержкой на удаленных серверах. В перечне предоставляемых услуг компании наиболее популярные и востребованные:
- Номер для разового получения СМС с целью регистрации на сайтах, в любых социальных сетях (в том числе блокируемых в регионе), мессенджерах. Номер будет в вашем распоряжении, пока вы не зарегистрируетесь.
- Номер 0-800 для долгосрочного пользования, или на запланированный период. Обеспечит прием звонков бесплатно для звонящих абонентов. Вы можете принять любое, или оговоренное количество разговоров независимо от того, где находитесь.
- Набор дополнительных номеров для виртуального офиса, расширив таким образом функционально отдел продаж или колл-центр, взаимодействие структуры в крупной компании.
- Пользоваться мобильным номером любого оператора, не имея СИМ-карты, не привязываясь самому к региону.
- Номер на определенное время для верификации в каком-либо сервисе по телефону. Это особенно удобно, когда нужно верифицироваться многократно в большом числе сервисов.
- Виртуальные номера, чтобы пройти регистрацию не по СМС, а по звонку.
Этот спектр неполный: доступны облачные АТС, номера любой страны, городские номера какого угодно мегаполиса (многие любят указывать московские номера).
Как заказать услугу
Это нетрудно сделать, зарегистрировавшись на сайте сервиса HotTelecom. Определиться с необходимой функцией, при необходимости получить консультацию.
Ознакомиться с тарифами, условиями аренды. Выбрать удобный режим, и пользоваться, успешно продвигая свой бизнес.