Что такое подбор персонала

Если речь идёт про подбор персонала, подразумевается вариант профессиональной деятельности, когда специальные фирмы, либо частные рекрутёры выполняют подбор сотрудников на какие-либо должности.

Безусловно, в целом данный процесс является неотъемлемой частью менеджмента предприятия и многие компании имеют, к примеру, кадровый отдел, который может также выполнять функции подбора. Тем не менее, в актуальных реалиях достаточно часто такой функционал делегируется для отдельных профессионалов в этой области, которые в основном только подбором персонала и занимаются.

При этом данные компании могут также иметь некоторые преимущества.

Преимущества профессионального подбора

Специфика деятельности профессиональных рекрутерских или аутсорсинговых агентств состоит в том, что данные предприятия делают акценты только на подборе персонала, то есть имеют не только соответствующие квалифицированные кадры для выполнения данной деятельности, но и могут иметь дополнительные ресурсы.

Когда речь идёт про преимущество профессионального подбора, как правило, выделяются следующие особенности:

Дополнительные базы сотрудников;

Собственные базы данных;

Оперативность и гарантии;

Уровень стоимости.

Кратко говоря, если разобраться с ресурсами, которые действительно требуются для грамотного подбора персонала, возможно подсчитать, что делегировать данную функцию для профессиональных агентств является более целесообразным, так как предполагает соответствующие выгоды.

Если требуется подобрать персонал в короткий период, компания может затрачивать все дополнительные ресурсы и акцентировать только на этом вопросе, хотя в действительности принадлежит каким-либо остальным областям сферам деятельности.

Также следует понять, что, даже если предприятие имеет базу сотрудников, к примеру, базы данных бывших сотрудников, которых гипотетически возможно привлечь, либо остальные вариации выходов сотрудников, подобные ресурсы, как правило, не сопоставимы с ресурсами профессиональных агентств.

При этом следует понять, что, к примеру, кадровые агентства предлагают вполне приемлемый уровень стоимости, который является более выгодным, если действительно сопоставить самостоятельное усилия по подбору профессионалов и сотрудников или делегирования полномочий.

Как выполняется

Выполнение подбора персонала может различаться.

Кратко говоря, существует ряд основных критериев, которые используются, к примеру, для того чтобы делать оптимальную выборку сотрудников для той или иной должности.

Если речь идёт про более серьёзные профессии или какие-либо ответственные должности, могут использоваться дополнительные уровни и процессы проверки.

К примеру, достаточно распространённым является вариант психологического отбора или более тщательной аналитики резюме или портфолио предполагаемых сотрудников.