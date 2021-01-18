Средневековый Нижний-Новгород: советы путешественникам

Нижний Новгород – один из старейших и красивейших городов России, который с каждым годом только хорошеет и привлекает путешественников. С учетом последних событий в мире и сложившейся ситуации, в ближайшее время интерес к внутреннему туризму будет такой же высокий, как и в прошлом году.

Поэтому, планируя свой следующий отпуск, многие включают в свой маршрут Нижний Новгород. И правильно делают! Ведь здесь огромное количество достопримечательностей, многие из которых сохранились со средневековых времен. Заказать авторские экскурсии в Нижнем-Новгороде на https://travel-mania.org/Russia/Nizhniy-Novgorod/ можно по доступным ценам.

Что интересного посмотреть в средневековом Нижнем Новгороде

Достопримечательностей много. Это:

Главный Ярмарочный дом. Он чем-то напоминает ГУМ в Москве. Тот же стиль. Когда-то здесь проводили самые крупные в России ярмарки, велась торговля с Китаем и Персией. Жизнь кипела, а купцы с разных уголков страны спешили попасть сюда, чтобы выгодно продать свой товар, обменять его на что-то интересное и диковинное. Сейчас здесь размещена мультимедийная выставка.

Он чем-то напоминает ГУМ в Москве. Тот же стиль. Когда-то здесь проводили самые крупные в России ярмарки, велась торговля с Китаем и Персией. Жизнь кипела, а купцы с разных уголков страны спешили попасть сюда, чтобы выгодно продать свой товар, обменять его на что-то интересное и диковинное. Сейчас здесь размещена мультимедийная выставка. Палаты Олисова. Всего в России сохранилось 16 палат. Три из них в Нижнем Новгороде. Эти одни из самых красивых. Попасть внутрь нельзя, потому что объект отдан под нужды церкви, но можно хотя бы рассмотреть снаружи, сделать фото.

Всего в России сохранилось 16 палат. Три из них в Нижнем Новгороде. Эти одни из самых красивых. Попасть внутрь нельзя, потому что объект отдан под нужды церкви, но можно хотя бы рассмотреть снаружи, сделать фото. Большая Покровская улица. Одна из самых старинных, а сегодня – самая популярная туристическая прогулочная улица.

Одна из самых старинных, а сегодня – самая популярная туристическая прогулочная улица. Государственный банк. Попасть внутрь тоже невозможно, но даже внешний вид этого сооружения оставит неизгладимое впечатление благодаря нестандартному дизайну. Это симбиоз пряничного домика со средневековым замком. Выглядит очень красиво.

Попасть внутрь тоже невозможно, но даже внешний вид этого сооружения оставит неизгладимое впечатление благодаря нестандартному дизайну. Это симбиоз пряничного домика со средневековым замком. Выглядит очень красиво. Нижегородский Кремль. Ну как же без него?! Это самая популярная достопримечательность города, которую стоит обязательно посетить.

Сколько времени нужно, чтобы посмотреть город

Логично что, планируя поездку сюда, путешественники решают, сколько времени они проведут в городе, чтобы успеть посмотреть все. Если посмотреть советы в интернете, которые дают путешественникам, собирающимся приехать в Нижний Новгород, в среднем это 2-3 часа, которых с лихвой хватит на то, чтобы все посмотреть.

Этого мало, потому что нужно все хорошенько рассмотреть, сделать фото самого объекта, сфотографироваться на фото, снять Сториз или даже запустить прямой эфир.

Поэтому рекомендуется потратить на осмотр достопримечательностей, как минимум 6-8 часов. Можно остановиться на пару дней, чтобы сделать все это не спеша, побывав и в других модных местах, посетив интересные кафе и рестораны.