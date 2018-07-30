ВТБ 24: какие проценты на потребительский кредит на июль 2018

Выдача потребительских кредитов — одна из основных банковских услуг, которые предоставляют банки в нашей стране. Зачастую, клиенты предпочитают кредитоваться в больших и проверенных временем банковских учреждениях. К числу которых принадлежит и ВТБ 24, вошедший в объединенную Группу ВТБ.

Узнать основную информацию о различных видах кредитов, которые оформляются в ВТБ 24, можно перейдя на сайт https://kreditr.ru/potrebitelskij/vtb-kredit.html.

Упор данной статьи — именно на потребительский кредит и процентные ставки, которые установлены по нему.

Величина процентных ставок

Если клиент планирует оформить кредит в данном банке, тогда ему необходимо быть готовым к тому, что размер процентов, устанавливаемых по потребительскому кредиту зависит от величины заёмного капитала:

если клиент оформляет кредитную сделку, сумма которой колеблется в пределах от 100 тысяч рублей до 499,99 тысяч рублей, тогда размер процентной ставки равен от 12,9% до 19,9%;

если физическое лицо планирует взять ссудный капитал, величина которого колеблется от 500 тысяч до 5 миллионов рублей, тогда проценты устанавливаются на более низком уровне и составляют от 12,5% до 13,5%.

Помимо этого клиент может кредитоваться по фиксированной ставке в 12,5%, если у него есть действующий ипотечный кредит. При этом, размер потребительского кредита, который будет оформлен в ВТБ 24 стартует от полмиллиона рублей. Не имеет значения, в каком именно банке была оформлена ипотека.

Какие факторы влияют на размер процентной ставки

Зачастую размер процентной ставки выставляется в индивидуальном порядке для каждого потенциального заёмщика. На её величину влияют определённые моменты, например:

выплаты заработной платы или получение пенсионных зачислений на карточки, оформленные в данном банке;

наличие действующего депозита в этом банковском учреждении.

Кроме этого, анализируется факт оформления кредитной сделки ранее в ВТБ 24 и то, как клиент погасил предыдущий заём.

Если клиент ранее не кредитовался в этом банке, тогда учитывается качество его кредитной истории. Если клиент ранее допускал просрочки и не вовремя погасил ссуду, тогда размер процентной ставки может быть довольно высоким.

Если клиент сможет предоставить документы, подтверждающие уровень его ежемесячных доходов, тогда он может рассчитывать на снижение процентной ставки.

Как видите, данный банк стремится расширить свою клиентскую базу, предлагая довольно выгодные процентные ставки, особенно, если сравнивать эти показатели с другими банковскими учреждениями.