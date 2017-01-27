Как сделать деревянную люстру?

Осветительные приборы могут быть выполнены из любых материалов. Причём, горючесть их не имеет большого значения, если всё сделано по уму. Деревянные люстры вполне могут эстетично смотреться в помещении. Тем более, если речь идёт об интерьерах, которые выполнены в канонах кантри.

Далеко не всегда можно найти подходящие модели люстр. Однако, никто не может запретить конструирование собственной люстры из дерева. Для этого потребуется лишь чёткое понимание, как должен выглядеть осветительный прибор и инструменты, чтобы воплотить планы в реальность.

Что взять в качестве материала?

Многие дизайнеры на своих мастер-классах предлагают взять живописную ветку, обмотать её проводами с патронами под лампочки и подвесить всё это под потолок. Быть может, для кого-то действительно подобный вариант кажется привлекательным, но только не в нашем случае.

Для создания люстры из дерева потребуется:

токарный станок;

сверлильный станок;

рубанок;

наждачная бумага;

кисть, набор отвёрток.

Благодаря токарному станку можно сделать детали для люстры практически любой конфигурации (если они являются телами вращения в той или иной мере). Но основная сложность заключается в том, чтобы расположить электрическую проводку осветительного прибора скрытно.

Нет никаких проблем в отношении расположения провода. Но мы помним, что дерево – это один из самых горючих материалов. Следовательно, все электрические коммуникации должны быть проведены в металлопластиковых гофрах.

Расположить такую гофру внутри конструкции люстры весьма непросто. Именно по этой причине и следует детально продумать конструкцию осветительного прибора. Однако существует и более простой вариант.

Освещение при помощи светодиодов

В качестве источников света допускается использование немощных светодиодов, которые питаются от невысокого напряжения. Их можно разметить на люстре большое количество и соединить между собой (способ соединения не имеет большого значения, хотя последовательного, конечно, стоит избегать).

Маломощные светодиоды в большом количестве способы генерировать большой световой поток (достаточный для главного освещения). При этом они не разогреваются и не потребляют большой мощности из сети.

Но это не означает, что деревянную люстру не стоит обрабатывать противопожарными составами.

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В видео будут продемонстрированы различные варианты исполнения люстр из дерева: